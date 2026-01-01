(VTC News) -

Trong thiết kế nhà ở tại Việt Nam, nhà hướng Tây thường phải đối mặt với tình trạng nóng bức gay gắt, đặc biệt vào buổi chiều và mùa hè. Ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp trong nhiều giờ khiến tường hấp thụ nhiệt mạnh, làm nhiệt độ trong nhà tăng cao, gây cảm giác khó chịu và tốn kém chi phí làm mát.

Vì vậy, việc chống nóng cho tường nhà hướng Tây là vấn đề được nhiều gia đình quan tâm. Dưới đây là những cách chống nóng hiệu quả, dễ áp dụng và mang lại giá trị lâu dài.

Xây tường hai lớp

Một trong những cách chống nóng hiệu quả nhất là xây tường hai lớp với khoảng không khí ở giữa. Khoảng trống này giúp hạn chế truyền nhiệt từ bên ngoài vào trong nhà.

Tường 2 lớp giúp chống nóng hiệu quả. (Ảnh: A&G)

Gia chủ có thể kết hợp thêm vật liệu cách nhiệt như xốp PU, bông khoáng hoặc túi khí cách nhiệt để tăng hiệu quả chống nóng. Mặc dù chi phí xây dựng ban đầu cao hơn tường đơn, nhưng về lâu dài sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng cho điều hòa.

Sử dụng sơn chống nóng cho tường ngoài

Sơn chống nóng là giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn vì dễ thi công và chi phí hợp lý. Loại sơn này có khả năng phản xạ tia nhiệt và tia UV, giúp giảm nhiệt độ bề mặt tường từ 5–10°C.

Khi sơn cho tường nhà hướng Tây, nên ưu tiên các gam màu sáng như trắng, kem, be nhạt để tăng khả năng phản xạ ánh nắng. Đây là giải pháp đặc biệt phù hợp với nhà đã xây xong và cần cải tạo nhanh.

Trồng cây xanh

Đây là giải pháp hiệu quả giúp chống nóng cho tường nhà hướng Tây. Các loại cây leo như hoa giấy, thiên lý, sử quân tử là lựa chọn lý tưởng, vừa giúp chắn nắng, vừa tăng tính thẩm mỹ cho không gian.

Trồng nhiều cây xanh chống nóng tường nhà hướng Tây. (Ảnh: SBSHouse)

Bên cạnh đó, cũng có thể chọn những loại cây bóng mát như bằng lăng, phượng vĩ...

Ốp vật liệu cách nhiệt

Việc ốp gạch, đá, tấm xi măng giả gỗ hoặc tấm cách nhiệt bên ngoài tường hướng Tây cũng mang lại hiệu quả chống nóng.

Các lớp ốp này tạo thêm một “lớp áo bảo vệ”, giảm lượng nhiệt truyền trực tiếp vào kết cấu chính của ngôi nhà. Ngoài tác dụng chống nóng, giải pháp này còn giúp tăng tính thẩm mỹ và bảo vệ tường khỏi tác động của thời tiết.

Thiết kế lam chắn nắng

Lam chắn nắng bằng nhôm, gỗ hoặc bê tông là giải pháp kiến trúc hiện đại, giúp giảm lượng ánh nắng chiếu trực tiếp vào tường.

Ngoài ra, mái hiên, bạt che hoặc rèm ngoài trời cũng là lựa chọn linh hoạt, dễ lắp đặt và có thể điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng. Những giải pháp này đặc biệt hiệu quả với nhà phố, nhà ống có mặt tiền hướng Tây.

Sử dụng tường gạch thông gió

Tường gạch thông gió (gạch bông gió) là giải pháp chống nóng hiệu quả cho tường hướng Tây vì giúp giảm nhiệt và tăng thông gió tự nhiên. Theo đó, các lỗ gạch tạo khe hở cho gió luân chuyển, đẩy khí nóng ra ngoài, đồng thời tạo bóng đổ, cản nắng trực tiếp nhưng vẫn cho ánh sáng và gió lọt vào, giúp làm mát không gian.