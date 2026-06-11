(VTC News) -

"Cái gì càng đầy càng nhẹ, càng vơi càng nặng?" là một câu hỏi khiến nhiều người tranh luận bởi thoạt nghe có vẻ hoàn toàn trái ngược với quy luật thông thường.

Theo suy nghĩ thông thường, một vật càng đầy sẽ càng nặng, còn khi vơi đi sẽ nhẹ hơn. Tuy nhiên, câu đố này lại đi theo hướng ngược lại.

Nhiều người thử liên tưởng đến các đồ vật trong cuộc sống như chai nước, túi xách, bình chứa hay những vật dụng có thể thay đổi trọng lượng theo lượng vật chất bên trong. Tuy nhiên, những đáp án này dường như chưa thực sự phù hợp.

Cái gì càng đầy càng nhẹ, càng vơi càng nặng?. (Hình minh hoạ)

Manh mối của câu đố nằm ở một thứ mà hầu như ai cũng có. Nó không phải là vật thể hữu hình, cũng không thể cân đo bằng những đơn vị thông thường.

Khi thứ đó ngày càng nhiều lên, con người thường cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn. Ngược lại, khi nó dần mất đi hoặc trở nên ít hơn, cảm giác nặng nề lại xuất hiện.

Chính sự khác biệt giữa nghĩa đen và nghĩa bóng đã khiến nhiều người đưa ra những câu trả lời hoàn toàn khác nhau cho câu đố này.

Bạn có đoán được đáp án là gì không? Hãy để lại câu trả lời của mình ở phần bình luận nhé!.

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