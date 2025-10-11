Nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong tại Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 11/10, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) báo cáo ban đầu vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà dân ở ngõ 180 Kim Hoa, khiến 5 người trong gia đình tử vong.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do cháy xe máy tại tầng 1, sau đó lửa lan nhanh lên các tầng trên.

Thời điểm xảy ra vào rạng sáng, các nạn nhân đang ngủ say, trong khi ngôi nhà không có hệ thống báo cháy tự động nên không phát hiện kịp thời để thoát nạn và tổ chức chữa cháy ban đầu, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại về người.

Danh tính các nạn nhân gồm: ông N.Đ.L. (SN 1952); bà H.T.H. (SN 1956, vợ ông L.); anh N.H.M. (SN 1982, con ông L.); chị Đ.T.S. (SN 1988, vợ anh M.); cháu N.M.V. (SN 2019, con anh M).

Vụ cháy khiến 5 người trong gia đình tử vong.

Đến chiều cùng ngày, tổng kinh phí hỗ trợ gia đình các nạn nhân lên tới 262 triệu đồng, bao gồm 125 triệu đồng theo chế độ mai táng phí; 95 triệu đồng từ Đảng ủy, chính quyền phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; 17 triệu đồng từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, khu dân cư và tổ dân phố.

UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết thời gian qua, địa phương chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn đã được tuyên truyền, tập huấn và ký cam kết về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, lối thoát hiểm, theo quy định tại Nghị định 105/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, vụ cháy xảy ra vào sáng sớm, là thời điểm các thành viên trong nhà đang ngủ nên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Lãnh đạo UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, đồng thời tăng cường tuyên truyền, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, đặc biệt là nhà ống, nhà trong ngõ nhỏ, có nguy cơ cháy nổ cao.