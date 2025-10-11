Danh tính 5 người chết trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

(VTC News) -

Hồi 5h36 ngày 11/10, xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng.

Danh tính các nạn nhân gồm: N.Đ.L. (SN 1952); H.T.H. (SN 1956); N.H.M. (SN 1982); Đ.T.S. (SN 1988); N.M.V. (SN 2019).

Bên trong ngôi nhà bị cháy.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m², cùng với đó ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát dùng thiết bị bình thở chuyên dùng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời huy động các mũi tấn công tiến sâu vào khu vực cháy để kịp thời khống chế, không để cháy lan ra các khu vực nhà dân xung quanh.

Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, khoảng hơn 5h cùng ngày, họ phát hiện vụ cháy và hô hoán, báo động, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy.

Sau một thời gian chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 6h, đám cháy được không chế, không lan sang các khu vực xung quanh. Đến khoảng 6h15, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.