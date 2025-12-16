+
Mảnh đất ven hồ Hoàn Kiếm được đền bù 400 tỷ đồng có gì đặc biệt?
(VTC News) -
Hộ dân được bồi thường 400 tỷ đồng ở dự án phía Đông hồ Gươm sở hữu mảnh đất hơn 400m2, với 2 sổ đỏ nằm trên phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.
Tin mới
Mảnh đất ven hồ Hoàn Kiếm được đền bù 400 tỷ đồng có gì đặc biệt?
21:33 16/12/2025
VTC NEWS TV
Đang ăn mừng HCV SEA Games 33, VĐV Việt Nam có hành động đáng ngưỡng mộ
21:19 16/12/2025
Hậu trường
Nữ tuyển thủ Thái Lan ăn gian, đồng đội bức xúc vì vạ lây
21:18 16/12/2025
Hậu trường
Gắp kẹp tóc dài 7cm khỏi dạ dày bé gái 6 tuổi
21:14 16/12/2025
Tin tức
Podcast: Hôn nhân đang mất dần sức hút với người trẻ
21:10 16/12/2025
VTC NEWS TV
Tổng thống Zelensky: Thỏa thuận hoà bình có thể hoàn tất trong vài ngày
21:01 16/12/2025
Thời sự quốc tế
Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ: VOV đẩy mạnh đổi mới toàn diện trong năm 2026
20:46 16/12/2025
Tin nóng
Ukraine lập gấp ủy ban đặc biệt, quyết đòi bồi thường cả trăm tỷ USD
20:45 16/12/2025
Thời sự quốc tế
Malaysia điều tra gian lận nhập tịch cầu thủ: Ai là chủ mưu?
20:34 16/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Điền kinh Việt Nam gục ngã đầy nước mắt trước dàn VĐV nhập tịch Thái Lan
20:25 16/12/2025
Hậu trường
Camera AI ở Hà Nội 'zoom' tới 700m, lưu dữ liệu 75 ngày hỗ trợ truy vết vi phạm
19:54 16/12/2025
Tin nóng
Chơi ăn gian vẫn thua đội Việt Nam, nữ tuyển thủ Thái Lan nhất quyết kêu oan
19:51 16/12/2025
Hậu trường
Thủ tướng: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu kiên cường
19:50 16/12/2025
Tài chính
Quảng Ninh thu ngân sách năm 2025 lập kỷ lục mới
19:42 16/12/2025
Tin nóng
Chủ tịch Quốc hội: Không để khoảng trống giữa 2 nhiệm kỳ
19:18 16/12/2025
Chính trị
Ma túy thế hệ mới cực độc, dùng một lần có thể nghiện
19:05 16/12/2025
VTC NEWS TV
Bộ GD&ĐT ban hành khung nội dung thí điểm giáo dục AI cho học sinh
18:51 16/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Kỷ luật cảnh cáo 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
18:46 16/12/2025
Chính trị
Bí ẩn 'đĩa bay' khổng lồ và sét dị hình đỏ rực cùng xuất hiện
18:46 16/12/2025
VTC NEWS TV
Ai bắn vào cánh tay người hùng khống chế kẻ giết người ở Australia?
18:35 16/12/2025
Thời sự quốc tế
Bà Hoàng Thị Thúy Lan xin toà 'gạn đục khơi trong', xem xét tình tiết giảm án
18:26 16/12/2025
Pháp đình
Hiện trường vụ máy bay lao xuống khu công nghiệp ở Mexico, 7 người chết
18:24 16/12/2025
Thời sự quốc tế
Đồng đội nói lời bất ngờ, Nguyễn Thị Oanh ngỡ ngàng rơi nước mắt
18:23 16/12/2025
Hậu trường
'Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI'
18:17 16/12/2025
Chính trị
Tổng Bí thư: Đến 2027 phải giải quyết căn bản tồn đọng về người có công, liệt sĩ
18:08 16/12/2025
Chính trị
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh
18:06 16/12/2025
Tin nhanh 24h
Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 16/12: Nguyễn Thị Oanh giành HCV
17:50 16/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Cập nhật tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay: Việt Nam đứng thứ 3
17:49 16/12/2025
Hậu trường
Những người không nên uống nước chanh dù chỉ một ít
17:47 16/12/2025
Tư vấn
Công an TP.HCM vào cuộc vụ bé 3 tuổi tử vong tại lớp mẫu giáo
17:39 16/12/2025
Bản tin 113