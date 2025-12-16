Đóng

Mảnh đất ven hồ Hoàn Kiếm được đền bù 400 tỷ đồng có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Hộ dân được bồi thường 400 tỷ đồng ở dự án phía Đông hồ Gươm sở hữu mảnh đất hơn 400m2, với 2 sổ đỏ nằm trên phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

VĂN CHƯƠNG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới