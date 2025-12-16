Hiện trường vụ máy bay lao xuống khu công nghiệp ở Mexico, 7 người chết

(VTC News) -

Hiện trường vụ rơi máy bay phản lực tại Mexico. (Video: X)

Vụ tai nạn xảy ra ở thị trấn San Mateo Atenco, cách Sân bay Quốc tế Toluca (AIT) 5 km và cách trung tâm Mexico khoảng 50 km về phía tây. Máy bay phản lực cất cánh từ Acapulco, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Mexico.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Theo điều phối viên Bảo vệ Dân sự bang Adrián Hernández, chiếc máy bay phản lực thuộc sở hữu tư nhân, chở theo 8 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn. Tuy nhiên, nhiều giờ sau khi xảy ra vụ tai nạn, chỉ mới có 7 thi thể được tìm thấy.

Ông Hernández cho biết thêm, chiếc máy bay dường như cố gắng hạ cánh xuống sân bóng đá nhưng lại đâm vào mái nhà bằng kim loại của doanh nghiệp gần đó, gây ra vụ hỏa hoạn lớn. Vụ tai nạn đang được điều tra.

Thị trưởng San Mateo Atenco Ana Muñiz nói với Đài truyền hình Milenio rằng đám cháy buộc khoảng 130 người trong khu vực phải sơ tán.

Hồi tháng 9, Mexico cũng ghi nhận vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên bán đảo Yucatan, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Vụ việc liên quan đến một xe kéo, một ô tô con và một xe taxi.