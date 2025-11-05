Rơi máy bay chở hàng ở Mỹ, ít nhất 14 người thương vong

(VTC News) -

Một máy bay chở hàng của hãng UPS rơi ngay sau khi cất cánh, bốc cháy dữ dội chiều 4/11 (giờ địa phương) gần sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali, bang Kentucky. Vụ việc khiến ít nhất 3 người chết và 11 người bị thương và buộc giới chức phải tạm ngưng toàn bộ hoạt động bay tại khu vực này.

Khói cuồn cuộn bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay ở Louisville, bang Kentucky ngày 4/11. (Ảnh: Stephen Cohen/Getty Images)

Theo thông tin từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay gặp nạn là loại McDonnell Douglas MD-11F, mang số hiệu UPS Flight 2976, khởi hành lúc khoảng 17h15 từ Louisville đi Honolulu (Hawaii) với 3 thành viên phi hành đoàn. Chỉ ít phút sau khi cất cánh, máy bay rơi xuống khu công nghiệp cách đường băng chưa đầy một dặm và phát nổ, tạo ra cột khói đen khổng lồ bốc cao hàng trăm mét, có thể nhìn thấy từ nhiều khu dân cư quanh Louisville.

Tại cuộc họp báo tối cùng ngày, Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong vụ tai nạn. Ông nói con số này chỉ là thống kê ban đầu và có thể tiếp tục tăng khi công tác cứu hộ diễn ra.

“Một số nạn nhân bị thương rất nặng và đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương”, ông Beshear thông tin.

Ông Beshear cũng nói thêm rằng hiện chưa rõ tình trạng của 3 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay.

Cảnh sát trưởng Louisville Metro, ông Paul Humphrey, cho biết hiện chưa rõ cần bao lâu để bảo đảm an toàn tại hiện trường vụ rơi máy bay.

“Hiện trường sẽ tiếp tục được phong tỏa và xử lý trong vài ngày tới”, ông nói, đồng thời cho biết Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) sẽ là cơ quan chủ trì cuộc điều tra.

Thị trưởng Craig Greenberg nhấn mạnh đám cháy “vẫn đang tiếp diễn” đồng thời kêu gọi người dân tránh xa khu vực hiện trường.

“Tất cả các cơ quan khẩn cấp đều đã được huy động. Có nhiều người bị thương và ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt. Nhiều tuyến đường đã bị phong toả, xin hãy tránh xa khu vực này. Chiếc máy bay chở theo 280.000 gallon nhiên liệu", ông nói trên mạng xã hội X.

Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát Louisville và đội cứu hộ liên bang nhanh chóng có mặt để khống chế ngọn lửa và tìm kiếm người bị nạn. Chính quyền đã ban bố lệnh khẩn, yêu cầu người dân ở yên trong nhà trong bán kính 5 dặm quanh sân bay.

Sân bay Louisville, trung tâm trung chuyển hàng hóa toàn cầu của UPS, thông báo đóng cửa toàn bộ hoạt động bay khi lực lượng khẩn cấp xử lý hiện trường.

“Tất cả các chuyến bay đang tạm dừng, đường băng đóng cửa cho đến khi có thông báo mới”, đại diện sân bay viết trên X.

Nhân chứng cho biết họ nhìn thấy các mảnh vỡ rơi từ trên trời xuống ngay sau tiếng nổ lớn.

Theo Thị trưởng Greenberg, chiếc máy bay chở theo 280.000 gallon nhiên liệu, tương đương hơn 1 triệu lít, khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Khói vẫn tiếp tục bốc lên từ xác máy bay chở hàng UPS MD-11. (Ảnh: Jeff Faughender/USA Today Network qua REUTERS)

Theo CNN, máy bay rơi xuống bãi phế liệu ô tô và kho xe tải gần rìa sân bay. Video từ trực thăng cho thấy ngọn lửa bao trùm hàng chục mét vuông, nhiều phương tiện và nhà kho bị thiêu rụi, khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Chiếc MD-11F là dòng máy bay vận tải ba động cơ do McDonnell Douglas sản xuất, sau này được Boeing tiếp quản. Chiếc máy bay gặp nạn được chế tạo năm 1991, từng phục vụ trong đội bay của UPS hơn ba thập kỷ. Dòng máy bay này có thể cất cánh với trọng lượng tối đa hơn 630.000 pound và chở khoảng 38.000 gallon nhiên liệu.

Sân bay Louisville Muhammad Ali là trung tâm vận chuyển hàng hóa lớn nhất của UPS, nơi mỗi ngày xử lý hơn 2 triệu kiện hàng với hơn 12.000 nhân viên làm việc tại khu phức hợp Worldport rộng hơn 5 triệu foot vuông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được NTSB và FAA điều tra. Chính quyền khuyến cáo người dân tiếp tục tránh xa khu vực cháy cho đến khi hoàn tất công tác cứu hộ và làm mát hiện trường. UPS khẳng định sẽ hợp tác toàn diện với cơ quan chức năng và “cầu nguyện cho phi hành đoàn cùng tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này”.