Đề xuất chọn nhà đầu tư đường vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu theo hình thức đặc biệt

(VTC News) -

Theo tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu, do Tập đoàn Vingroup gửi UBND TP.HCM, tập đoàn này đề nghị lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, quy định tại Điều 57, Nghị định 243 của Chính phủ.

Theo đơn vị đề xuất, dự án có quy mô đặc biệt lớn, kết cấu công trình phức tạp với hầm vượt biển, cầu vượt biển và thi công trên địa chất – hải văn khó khăn. Đây là công trình thuộc loại công trình ít nhà đầu tư trong nước đủ năng lực tham gia đấu thầu cạnh tranh.

Mô hình cầu và hầm vượt biển nối Cần Giờ-Vũng Tàu (Nguồn: Sở Xây dựng)

Bên cạnh đó, dự án cũng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối trung tâm TP.HCM - Long Sơn - Vũng Tàu - Cái Mép Thị Vải; thúc đẩy phát triển kinh tế biển, logistics, du lịch Cần Giờ, giảm tải quốc lộ 51 và tăng cường an ninh - quốc phòng tuyến ven biển. Việc kéo dài thời gian lựa chọn nhà đầu tư có thể ảnh hưởng đến tiến độ phát triển Vùng.

Cũng theo tờ trình, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, với vốn đầu tư dự kiến khoảng 92.183 tỷ đồng (đã gồm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng), thấp hơn dự kiến 104.410 tỷ đồng trước đó. Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất tương đương giá trị công trình, không sử dụng vốn ngân sách.

Dự án sẽ chia làm 2 dự án thành phần, là giải phóng mặt bằng và xây dựng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (phía phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa) khoảng 479,71 tỷ đồng, cũng do nhà đầu tư chỉ trả).

Báo cáo thể hiện tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài 14,06 km, gồm cầu và hầm vượt biển, quy mô 6-8 làn xe cơ giới, chưa thiết kế cho xe 2 bánh.

Trong đó phần đường có chiều dài 3km thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc 80 km/h, đồng bộ với các tuyến đường hiện hữu và quy hoạch.

Đường nối Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ là mảnh ghép cuối để hoàn thiện và khép kín mạng lưới giao thông, khi TP.HCM đang triển khai nhiều dự án quan trọng tại Cần Giờ.

Tuyến đường có phần vượt biển dài hơn 11km, trong đó phần cầu vượt biển dài 7,97km và 3,1km là hầm dìm dưới biển sử dụng kết cấu hầm dìm bê tông cốt thép có vỏ thép.

Phần cầu đảm bảo tĩnh không tối đa cho tàu biển lớn đi qua, dự kiến cao độ tĩnh không đạt 150 m.

Dự án sẽ xây dựng 2 đảo nhân tạo ở 2 đầu hầm.

Hướng tuyến với điểm đầu trên đường Biển Đông 2 (khu đô thị lấn biển Cần Giờ - xã Cần Giờ), rẽ phải rồi đi thẳng theo hướng Đông Nam sang phía Vũng Tàu. Tuyến đi trùng với đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình, và kết thúc tại nút giao với đường 30/4, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa.

Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2029. Trong đó, các phần việc chuẩn bị đầu tư triển khai quý 1/2026; quý 2/2026 thực hiện giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng.

Tuyến đường sẽ hoàn thành, khai thác trong quý 2/2029.

Cần Giờ chỉ cách Vũng Tàu khoảng 15 km qua vịnh Gành Rái. Hiện nay, việc di chuyển giữa 2 khu vực chủ yếu bằng phà Cần Giờ - Vũng Tàu, hoạt động từ 6h đến 22h mỗi ngày, giá vé khoảng 70.000 đồng/lượt.

Đầu tháng 1/2026, Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương đầu tư đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu theo theo phương thức PPP; xác định dự án là cấp bách.

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài hơn 14km có điểm đầu tại khu đô thị lấn biển Cần Giờ - xã Cần Giờ.

Đây được xem là dự án hạ tầng chiến lược, không chỉ mang ý nghĩa giao thông mà còn mở ra không gian phát triển mới hướng ra biển của TP.HCM.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết sau sáp nhập giữa 3 địa phương TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, lãnh đạo TP nhận thấy cần có tuyến di chuyển nối từ trung tâm Thành phố về Vũng Tàu - hiện nay chỉ có đường đi qua Đồng Nai. Phương án xây dựng tuyến đường vượt biển nối trực tiếp Cần Giờ với Vũng Tàu được xem là hướng đi hợp lý nhất, tạo trục kết nối ngắn và thuận lợi nhất.

Khi dự án hoàn thành, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Vũng Tàu dự kiến chỉ còn khoảng 1 giờ, thay vì mất vài giờ như hiện nay, nếu đi theo các tuyến cao tốc hiện hữu.

Việc đầu tư đường nối Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ là mảnh ghép cuối để hoàn thiện và khép kín mạng lưới giao thông, phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án trong khu vực, khi TP.HCM đang triển khai nhiều dự án quan trọng, dự án lớn khu vực Cần Giờ.

Du lịch Cần Giờ dự kiến đón 40 triệu khách mỗi năm khi các tuyến giao thông hoàn thiện từ năm 2030.

Điển hình là metro Cần Giờ - Bến Thành, cầu Cần Giờ, nút giao Rừng Sác... tạo thêm một kết nối liên thông từ cao tốc Bến Lức - Long Thành, qua nút giao Rừng Sác, đường Rừng Sác và các tuyến đường 30/4, đường tỉnh 994B, 994C, 994D, kết nối với quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hoàn thiện và khép kín mạng lưới các tuyến đường trục quan trọng của khu vực.

Khu vực Cần Giờ và Long Sơn - Vũng Tàu là hai địa bàn ven biển có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, công nghiệp – cảng biển và logistics. Việc xây dựng tuyến đường là trục kết nối duy nhất trực tiếp giữa TP.HCM và Vũng Tàu qua tuyến ven biển, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 15-20 phút.

Việc hình thành tuyến kết nối này cũng kích hoạt tiềm năng du lịch sinh thái bền vững tại Cần Giờ và phát triển các khu kinh tế ven biển.