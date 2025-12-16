Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Sáng 16/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh gồm các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Thị Hà, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên tiếp xúc cử tri phường Võ Cường sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri phường Võ Cường.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Đỗ Thị Việt Hà thông tin tới cử tri phường Võ Cường kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV và thông báo kết quả xem xét, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật; tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định toàn diện các vấn đề trên các lĩnh vực và nhiều nội dung quan trọng khác.

Bà Đỗ Thị Việt Hà báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đến cử tri phường Võ Cường.

Để góp phần vào sự thành công chung của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, trước kỳ họp, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức các hoạt động theo quy định. Trong đó tập trung tổ chức lấy ý kiến của các cấp, các ngành, chuyên gia, đại biểu Quốc hội đối với 51 dự án luật cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 (thông qua tổ chức hội nghị và góp ý qua hình thức văn bản).

Đoàn Đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 6 cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại 6 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với số lượng gần 1.200 cử tri đến dự, có tổng số 51 lượt ý kiến cử tri phát biểu; Đoàn Đại biểu Quốc hội tổng hợp 32 kiến nghị của cử tri gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong kỳ họp, các đại biểu tích cực tham gia thảo luận, tham luận, tranh luận tại tổ và tại các phiên họp toàn thể đóng góp vào các nội dung theo chương trình của kỳ họp (đã có 150 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, 23 lượt ý kiến phát biểu tại phiên họp toàn thể tại hội trường; 2 lượt tranh luận).

Các lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri phường Võ Cường bày tỏ vui mừng, tin tưởng trước những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ 10, đồng thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm xem xét, giải quyết một số vấn đề chủ yếu: Sớm hoàn thiện và ban hành cơ chế tiền lương mới, đảm bảo tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức cấp xã tương xứng với tính chất công việc trong mô hình chính quyền 2 cấp; điều chỉnh tăng mức phụ cấp đối với bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố.

Đồng thời, nghiên cứu tăng biên chế hoặc bố trí số lượng người làm việc phù hợp với quy mô dân số và khối lượng công việc của từng địa phương, đồng thời có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đối với các vị trí kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực; quan tâm, có những điều chỉnh phù hợp trong việc giao biên chế, cơ chế thuê giáo viên hợp đồng và chi trả chế độ làm việc vượt giờ, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo.

Cử tri phường Võ Cường nêu đề xuất kiến nghị.

Có cơ chế đặc thù trong phát triển kinh tế đêm; sớm ban hành quy định thay thế về phân cấp, quản lý chợ để địa phương có căn cứ triển khai thực hiện; ban hành hướng dẫn cụ thể, thống nhất về điều kiện phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh; xây dựng lộ trình phù hợp để các hộ dân từng bước hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; xem xét tiến độ triển khai dự án đường sắt Bắc Ninh - Quảng Ninh…

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sự thẳng thắn và tâm huyết trong các ý kiến của cử tri. Mỗi ý kiến đều thiết thực, phản ánh đúng đời sống và mong mỏi của Nhân dân, thể hiện niềm tin và sự đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong cả nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XV đã nỗ lực đổi mới mạnh mẽ, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân. Trong kết quả chung đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có những đóng góp quan trọng, để lại dấu ấn đậm nét trong hoạt động của Quốc hội và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh, đưa Bắc Ninh trở thành một cực tăng trưởng của khu vực và toàn quốc.

Đoàn Đại biểu Quốc hội và mỗi đại biểu Quốc hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, phát huy vai trò đại biểu của Nhân dân, đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, là cầu nối quan trọng giữa Quốc hội với các cấp, các ngành ở địa phương với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong năm 2025, cũng như những định hướng lớn trong năm 2026 và thời gian tiếp theo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trực tiếp trao đổi, làm rõ các kiến nghị của cử tri phường Võ Cường.

Cụ thể, về vấn đề liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã và chế độ cho đội ngũ cán bộ, đồng chí cho biết Chính phủ đang nghiên cứu, xây dựng nghị định về tổ chức bộ máy của cấp xã, dự kiến ban hành trong năm nay để các địa phương có căn cứ thực hiện. Sau khi bộ máy ổn định, đề án vị trí việc làm sẽ được thông qua và sẽ có bảng lương mới. Về chế độ tiền lương, dự kiến trong năm 2026, Nhà nước sẽ tổ chức tăng lương một phần trong toàn bộ hệ thống chính trị nhằm bảo đảm ổn định đời sống.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ghi nhận ý kiến của cử tri về chính sách phát triển kinh tế đêm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, song vấn đề đặt ra cần quản lý tốt nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong phát triển kinh tế đêm, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của Nhân dân.

Liên quan đến chỉ tiêu giáo viên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, Trung ương đã giao trách nhiệm thuộc về địa phương, vì vậy đề nghị tỉnh, phường rà soát, thống kê để khẩn trương bố trí đủ biên chế giáo viên, đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu Quốc hội, các lãnh đạo tỉnh và cử tri phường Võ Cường.

Về công tác phòng cháy, chữa cháy, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu không được buông lỏng, đồng thời tăng cường kiểm tra nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy với phương châm “tự bảo vệ mình trước khi được bảo vệ”.

Về các dự án đang triển khai, nhất là dự án đường sắt Bắc Ninh - Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, Chính phủ đang xem xét dự án này trên nền tuyến cũ. Sau này, sẽ triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, dự kiến sẽ đi qua Gia Bình đến Yên Tử.

Đối với các đề xuất, kiến nghị khác của cử tri, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình giao Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tổng hợp đầy đủ, đồng thời chuyển tới các cơ quan chức năng của Trung ương và của tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới theo quy định.