Điện lực Miền Nam khánh thành Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành

(VTC News) -

Sáng 16/12, Công ty Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) tổ chức khánh thành “Công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối” để cấp điện cho sân bay có quy mô lớn nhất cả nước từ trước đến nay. Công trình hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo nguồn điện ổn định, chất lượng phục vụ sự kiện đón chuyến bay đầu tiên dự kiến vào ngày 19/12/2025 và giai đoạn vận hành ban đầu của sân bay.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Đình Quốc - Giám đốc PC Đồng Nai, cho biết công trình có tổng mức đầu tư hơn 158 tỉ đồng được PC Đồng Nai triển khai qua hai giai đoạn.

Các hạng mục chính và công nghệ của công trình bao gồm: hạng mục đường dây: Đường dây 110kV, 2 mạch với chiều dài 3,8km; hạng mục trạm gồm 2 máy biến áp 40MVA (tổng 80MVA) cùng 6 xuất tuyến 22kV cấp điện trực tiếp cho phụ tải sân bay.

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng Giám đốc EVNSPC - phát biểu tại buổi lễ.

PC Đồng Nai cho hay trạm được thiết kế đạt chuẩn TBA 110kV không người trực của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Toàn bộ hệ thống giám sát điều khiển được số hóa điều khiển từ xa qua hệ thống SCADA và tuân thủ giao thức quốc tế IEC 61850.

Hệ thống này cho phép giám sát tình trạng thiết bị theo thời gian thực, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện ở mức cao nhất.

Ông Vũ Ngọc Long – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai - phát biểu tại buổi lễ.

Cũng theo PC Đồng Nai, vừa qua ngành Điện đã phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thực hiện đấu nối thành công vào các tuyến 22kV, chính thức hòa lưới điện quốc gia vào hệ thống phân phối nội bộ của sân bay Long Thành.

Đồng thời đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong hạ tầng cấp điện phục vụ sân bay, đảm bảo nguồn năng lượng phục vụ chạy thử nghiệm toàn bộ hệ thống nhà ga, đài kiểm soát không lưu cho sự kiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam - biểu dương Công ty Điện lực Đồng Nai, các nhà thầu và các đơn vị liên quan, đặc biệt là Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO) đã thi công hoàn thành công trình vượt tiến độ, kịp thời đóng điện sẵn sàng cho chuyến bay đầu tiên ở sân bay Long Thành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình “TBA 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối”.

Theo Phó Tổng Giám đốc EVNSPC, việc hoàn thành công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện liên tục, chất lượng cao phục vụ hoạt động của sân bay Long Thành và đảm bảo chất lượng điện áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực lân cận.

Đồng thời tạo nền tảng hạ tầng điện "đi trước một bước", phù hợp chiến lược phát triển sân bay Long Thành với công suất lên đến 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Đặc biệt, trước khi công trình được đưa vào vận hành, EVNSPC yêu cầu PC Đồng Nai nỗ lực đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục, an toàn cho đại công trường sân bay Long Thành, góp phần quan trọng để dự án sân bay hoàn thành các mốc thi công quan trọng.

Đó là minh chứng rõ ràng cho trách nhiệm, năng lực và sự cam kết của tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Nam trong việc cấp điện trên địa bàn quản lý và với những dự án trọng điểm quốc gia.

Lãnh đạo EVNSPC kiểm tra các thông số vận hành tại Trạm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Ngọc Long - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai - biểu dương ngành Điện đã giữ vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và hỗ trợ Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối là minh chứng cho sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của ngành Điện và quyết tâm của tỉnh trong việc đưa sân bay Long Thành về đích đúng tiến độ.

Nhân dịp này, lãnh đạo EVNSPC và PC Đồng Nai khen thưởng đột xuất các tập thể và cá nhân tích cực đóng góp trong việc hoàn thành đóng điện vượt tiến độ Công trình “Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối”.