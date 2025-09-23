Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

(VTC News) -

Chiều 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri thuộc địa bàn các phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 11 phường trên địa bàn TP Hà Nội.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc ngày 20/10 và bế mạc ngày 12/12, họp tập trung liên tục 1 đợt thay vì 2 đợt như các kỳ trước.

Dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước; có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Lâm (phường Ngọc Hà) cho biết, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ bàn và quyết định đầu tư công cho các dự án trọng điểm quốc gia. Đây là những nội dung quan trọng, có tầm chiến lược lâu dài để xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; trong khi đó đất nước có những thuận lợi cơ bản nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đan xen.

"Vì vậy đề nghị Quốc hội phải xem xét một cách tổng thể, toàn diện, phù hợp và có tính khả thi cao, đáp ứng được sự mong đợi và kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tuyệt đối không để tham nhũng, tham ô, tiêu cực trong triển khai thực hiện dự án", ông Lâm nói.

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội xem xét, thông qua nhiều dự án luật và ban hành các nghị quyết quan trọng. Cử tri đề nghị Quốc hội thảo luận xem xét thật kỹ lưỡng, toàn diện và phù hợp với thực tiễn cuộc sống và nguyện vọng chính đáng của người dân, bảo đảm vì lợi ích quốc gia dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.

Cử tri Nguyễn Văn Lâm, kỳ vọng các luật và nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống, tạo động lực mới góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển hùng cường.

Cử tri Nguyễn Văn Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Hoàng Thị Ái Nhiên (phường Đống Đa) bày tỏ nhất trí và đồng tình cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 về chuyển đổi số. Đây là một chủ trương đúng đắn, kịp thời và mang tính chiến lược lâu dài, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57, cử tri Ái Nhiên cho rằng cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng số, đặc biệt ở các khu dân cư; Đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch hóa quy trình, ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn...

Bà Nhiên đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm, bố trí ngân sách đầu tư hạ tầng số đồng bộ để đảm bảo người dân ở mọi nơi đều có cơ hội tiếp cận chuyển đổi số, phổ cập mạng Internet tốc độ cao trên địa bàn.

Về vấn đề đào tạo, nâng cao năng lực số, cử tri kiến nghị Quốc hội có cơ chế hỗ trợ tài liệu, phần mềm học tập miễn phí, tổ chức tập huấn trực tuyến và trực tiếp, để nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ cho người dân nông thôn, người cao tuổi.

Theo bà Nhiên, Quốc hội cũng cần chỉ đạo xây dựng hành lang pháp lý và quy định rõ ràng về tiêu chuẩn dữ liệu số, bảo mật thông tin, tạo niềm tin và sự yên tâm cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi tham gia chuyển đổi số.

"Đề nghị tiếp tục đơn giản hóa, tích hợp các thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công quốc gia, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ sử dụng. Kiến nghị có hướng dẫn rõ ràng, ngôn ngữ dễ hiểu và có bộ phận hỗ trợ tại cơ sở để người dân, nhất là người cao tuổi, không bị bỏ lại phía sau", cử tri Hoàng Thị Ái Nhiên nói.