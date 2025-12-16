Săn vàng cùng SEA Games 33 - mua TV giảm êm, rinh thêm quà khủng tại MediaMart

(VTC News) -

Tâm điểm của chương trình là ngành hàng tivi với mức giảm giá lên tới 50%, đi kèm loạt quà tặng giá trị và ưu đãi dịch vụ hấp dẫn dành cho khách hàng trên toàn hệ thống.

Ưu đãi sốc - quà tặng ngập tràn

Trong thời gian diễn ra chương trình, nhiều mẫu TV 2K, 4K, QLED, NEO QLED, OLED thuộc các phân khúc khác nhau được áp dụng ưu đãi giảm sâu, đồng thời tặng kèm nhiều phần quà thiết thực:

Tặng bình siêu tốc trị giá 179.000 đồng cho TV 2K, 4K từ 32–43 inch.

Tặng nồi lẩu điện cao cấp trị giá 790.000 đồng cho TV 2K, 4K từ 50–55 inch.

Tặng lò vi sóng cao cấp trị giá 1,89 triệu đồng cho TV 4K, QLED từ 65–85 inch.

Tặng tủ lạnh Coex trị giá 3,69 triệu đồng cho TV NEO QLED, OLED từ 55–98 inch.

Tặng thêm dàn âm thanh cao cấp trị giá 5,9 triệu đồng, giúp hoàn thiện trọn bộ giải trí gia đình.

Tặng thêm 1 năm bảo hành, gia tăng quyền lợi và sự yên tâm cho người tiêu dùng.

Bên cạnh quà tặng hiện vật, khách hàng mua sắm trong dịp này còn được hưởng thêm nhiều ưu đãi cộng dồn: mua combo TV + Soundbar + loa kéo được giảm đến 1 triệu đồng; tặng phiếu mua hàng (PMH) lên đến 500.000 đồng khi mua TV từ 55 inch trở lên; hỗ trợ trả góp lãi suất 0% giúp giảm áp lực tài chính; miễn phí giao hàng và lắp đặt trong vòng 2 giờ, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm nhanh chóng, tiện lợi.

Khách hàng tham quan các sản phẩm TV tại MediaMart trong mùa SEA Games 33.

3 giai đoạn xuyên suốt đồng hành cùng SEA Games 33

Chương trình “SEA Games GIẢM ÊM TẶNG THÊM QUÀ KHỦNG” được MediaMart thiết kế triển khai theo 3 giai đoạn, đồng hành cùng người hâm mộ trong suốt mùa SEA Games 33:

Giai đoạn khởi động – “Sắm TV cực rẻ, chớp cơ hội vàng”: Tập trung vào các mức giảm giá sâu và loạt quà tặng thiết thực, tạo điều kiện cho khách hàng nhanh tay nâng cấp TV với chi phí tối ưu, sẵn sàng cho những trận đấu đầu tiên. Các sản phẩm nổi bật trong giai đoạn này phải kể đến như: Chỉ 4.99 triệu có ngay Android TV 43 inch Coex 43FH6000HK; Smart TV 4K 55inch LG 55UA7350PSB giảm 32% giá khởi động SEA Games 9.99 triệu; QLED TV 4K 65 inch Samsung QA65Q6F giá siêu rẻ mừng SEA Games 13.99 triệu….

Giai đoạn bứt phá – “Mua TV đỉnh, quà lớn”: Đây là thời điểm tăng tốc, khi nhiều model TV cao cấp, màn hình lớn, công nghệ hiện đại được khuyến mãi mạnh, đi kèm quà tặng giá trị như dàn âm thanh, thiết bị gia dụng, giúp trải nghiệm xem SEA Games tại gia sống động như trên sân vận động. Trong đó: Smart TV 4K 55 inch Coex 55UT7100XG giá rẻ vô địch 7.49 triệu; QLED TV 4K 55 inch Samsung QA55Q6F giảm 36% giá SEA Games 11.49 triệu; QNED Tivi 4K 65 inch LG 65QNED70ASA giá tốt 13.490.000đ…

Giai đoạn nước rút – “Chốt vàng, mang TV về ngay, quà liền tay”: SEA Games đi vào chặng đua cuối cùng, khuyến mại kích thích khách hàng nhanh chóng “xuống tiền” để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu các mẫu TV mới cùng hàng loạt ưu đãi đi kèm. OLED TV, QLED TV giá cực rẻ, Smart TV cũng giảm đậm sâu chờ Quý khách hàng chốt đơn trong chương trình SEA Games chốt vàng, mang tivi về ngay - quà liền tay.

QLED TV 4K 75inch Coex 75QA9002XG giảm sốc 25% giá chốt SEA Games 14.990.000đ, tặng Ấm siêu tốc Roler trị giá đến 1.890.000đ

OLED TV 4K 55 inch LG OLED55B5PSA giảm tới 44% giá chỉ 19.990.000đ

QLED TV 4K 65inch Samsung QA65Q6F giảm 39% giá chốt về tay 13.990.000đ

Smart TV 4K 75 inch Samsung 75U8500F giảm 38% còn 17.990.000đ

Smart TV 4K 85 inch Coex 85UT7002XG giảm 40% giá SEA Games 23.990.000đ, tặng Combo quà cao cấp liền tay: Ấm siêu tốc & Máy nướng bánh mì Roler trị giá đến 4 triệu Hoặc trả góp 0% trong 12 tháng.

TV giảm sâu trong CT Chốt vàng, mang TV về ngay, quà liền tay tại MediaMart

Với mức giá giảm sâu, quà tặng phong phú và dịch vụ hậu mãi tốt, chương trình khuyến mãi mừng SEA Games 33 của MediaMart hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khách hàng đến mua sắm, biến mùa giải năm nay không chỉ là ngày hội thể thao mà còn là “mùa vàng” nâng cấp thiết bị giải trí gia đình.

Khách hàng hào hứng với chuỗi khuyến mãi săn vàng SEA Games 33 tại MediaMart

Trong mùa SEA Games 33, lượng khách đến tham quan, mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt, đặc biệt tập trung vào ngành hàng tivi và thiết bị giải trí gia đình. Nhiều gia đình có nhu cầu “lên đời” TV màn hình lớn, độ phân giải cao, âm thanh sống động để cả nhà cùng quây quần xem các trận đấu quan trọng. Bên cạnh đó, nhóm khách hàng trẻ, các tín đồ bóng đá còn ưu tiên những mẫu TV thiết kế mỏng, đẹp, kết nối Internet tốt để vừa xem thể thao, vừa giải trí đa nền tảng.

Chia sẻ tại MediaMart, anh Nguyễn Mạnh Hùng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “SEA Games năm nào nhà tôi cũng đầu tư nâng cấp thiết bị giải trí. Năm nay thấy TV 4K, QLED giảm khá sâu, lại nhiều quà tặng nên tôi tranh thủ sắm luôn để kịp xem trọn mùa giải”.

Cùng quan điểm, chị Lê Thu Trang (Hà Đông) nói: “Đi siêu thị thấy combo TV kèm dàn âm thanh, loa kéo được giảm thêm, tính ra rất lợi. Vợ chồng tôi muốn nhân dịp này sắm một chiếc TV to hơn để cả nhà, nhất là các cháu, có thể cùng xem và cổ vũ đội tuyển”.

TV là mặt hàng hot nhất thời điểm hiện tại.

Nguồn hàng phong phú, chế độ hậu mãi tốt, đáp ứng sự kỳ vọng của người mua

Trước nhu cầu tăng cao của thị trường trong mùa SEA Games 33, MediaMart cho biết đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nguồn hàng lẫn chương trình bán hàng. Đại diện MediaMart chia sẻ: “Chúng tôi đã làm việc sớm với các hãng lớn để dự trù nguồn cung tivi 4K, QLED, NEO QLED, OLED… với đầy đủ kích thước từ 32 đến gần 100 inch, đảm bảo hàng hóa dồi dào, mẫu mã đa dạng. Song song với đó, hệ thống cũng đẩy mạnh các gói khuyến mại, combo sản phẩm và quà tặng đi kèm, nhằm giúp khách hàng vừa nâng cấp trải nghiệm xem SEA Games, vừa tối ưu chi phí mua sắm”.

Theo vị này, bên cạnh việc tập trung cho mặt hàng TV – “tâm điểm” trong mùa thể thao, MediaMart cũng tăng cường nhân sự tư vấn, lắp đặt, giao hàng nhanh trong 2 giờ và đẩy mạnh dịch vụ trả góp 0% lãi suất, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường điện máy sôi động hơn trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 33.

Giá tốt cùng quà tặng hấp dẫn, nhiều khách hàng săn được TV đúng nhu cầu và ngân sách.

Khách hàng có thể dễ dàng tìm hiểu và nhận ưu đãi tại website https://mediamart.vn hoặc trực tiếp tại các siêu thị MediaMart trên toàn quốc.