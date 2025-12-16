Bà Hoàng Thị Thúy Lan xin toà 'gạn đục khơi trong', xem xét tình tiết giảm án

(VTC News) -

Sau 2 ngày xét xử, cuối giờ chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương khép lại phần tranh luận.

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX tuyên án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan bày tỏ, qua 2 ngày xét xử, bản thân bà cùng các bị cáo khác đã nhận thức được sai lầm. Bị cáo rất ăn ăn, hối hận.

Bà Lan cho biết, các bị cáo tuổi đã cao, sức khỏe yếu, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, trong quá trình công tác được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và được Nhà nước công nhận.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy mong HĐXX xem xét "gạn đục khơi trong", cập nhật những tình tiết mới tại phiên tòa này, từ đó cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm được trở về với xã hội để chữa bệnh.

Tại tòa, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ngậm ngùi gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Vĩnh Phúc. Trước khi dừng lời, bà Lan kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại toà.

Trong phần tranh luận trước đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan cho rằng mức án sơ thẩm 14 năm tù về tội Nhận hối lộ đối với bị cáo là quá nghiêm khắc.

Theo luật sư, bị cáo Lan giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy, hoạt động trong khuôn khổ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các chủ trương, quyết định liên quan đều thông qua tập thể, có sự tham mưu của các cơ quan chuyên môn và chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật khác nhau. Bị cáo không áp đặt ý chí cá nhân hay trực tiếp chỉ đạo thực hiện hành vi trái pháp luật, vì vậy cần tránh đồng nhất vai trò người đứng đầu với toàn bộ sai phạm của bộ máy.

Trong vụ án này, lỗi của bị cáo là đánh giá chủ quan về động cơ của nhà đầu tư, nôn nóng trong việc thu hút đầu tư, tin tưởng vào tham mưu của cấp dưới.

Trong phần luận tội và đề nghị mức án, đại diện VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm 24 - 30 tháng tù cho bị cáo Hoàng Thị Thuý Lan.

Cùng trong phần tranh luận, luật sư Lê Ngọc Hà, người bào chữa là bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) cho biết, ngoài các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã được ghi nhận tại bản án sơ thẩm, trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm, luật sư nhận được nhiều công văn, đơn đề nghị giảm án cho bị cáo Thành từ địa phương nơi bị cáo và gia đình cư trú, sinh sống, làm việc.

Luật sư cũng tập hợp thêm được nhiều tình tiết mới, 4 lần gửi tới Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội và Viện phúc thẩm VKSND Tối cao tại Hà Nội các tài liệu, thông tin là các tình tiết mới có ý nghĩa, có cơ sở pháp lý để HĐXX cấp phúc thẩm xem xét áp dụng giảm mức án phạt tù phù hợp trên nguyên tắc nhân đạo, có lợi cho bị cáo.

Trong các tình tiết giảm nhẹ, luật sư nhắc đến việc ông Lê Duy Thành từng cứu hai người là Nguyễn Mạnh Tường (SN 1988) và Nguyễn Đức Kiên (SN 1991) khỏi nguy cơ chết đuối khi bị ngã xuống ao bèo vào năm 1994.

Trước đó, năm 1978, ông Thành đã bất chấp hiểm nguy, cứu hai người là Lê Ngọc Mỹ và Lê Quang Huấn (cùng sinh năm 1972), khi cả hai đi tắm sông gần nhà, bị nước cuốn ra giữa sông và có nguy cơ chết đuối.

Bị cáo Lê Duy Thành được hơn 2.600 cá nhân, 4 cơ quan Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, 41 doanh nghiệp, đoàn thể có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có 627 chữ ký của các cá nhân trong đơn xin giảm án của 16 trường học, 7 khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những thành tích, đóng góp, cống hiến của bị cáo Lê Duy Thành trong quá trình công tác qua nhiều cương vị tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Do phiên tòa có nhiều tình tiết mới được xuất trình nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào 8h ngày 22/12 tới.