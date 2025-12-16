Chơi ăn gian vẫn thua đội Việt Nam, nữ tuyển thủ Thái Lan kêu oan

(VTC News) -

Tờ Matichon dẫn lời Naphat Warasin (biệt danh trong game là Tokyogurl) nữ tuyển thủ Liên Quân Mobile (Arena of Valor) Thái Lan, khẳng định cô không gian lận trong trận đấu với đội Việt Nam ở SEA Games 33. Hôm nay (16/12), Naphat bị loại khỏi giải, đồng thời công ty quản lý cũng quyết định chấm dứt hợp đồng với cô.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn trao đổi giữa một người hâm mộ và Naphat Warasin. Nữ tuyển thủ Thái Lan đáp lại: “Tôi xin giải thích ngắn gọn. Nếu tôi gian lận thì tôi đã thắng rồi. Thật sự tôi gian lận kiểu gì? Tôi tự mình thi đấu, nhưng bị áp lực tâm lý rất nặng đến mức hoảng loạn. Mọi người không biết những gì đã xảy ra. Tôi được đưa vào bệnh viện và vừa mới được sử dụng lại điện thoại. Việc cắm cáp kết nối với điện thoại hoàn toàn không thể dùng để chia sẻ màn hình hay gian lận dưới bất kỳ hình thức nào.

Còn việc giơ ngón tay giữa là tôi đùa với người bạn ngồi bên cạnh. Khi tôi quay sang thì máy quay đang hướng vào người khác. Đó chỉ là hành động trêu đùa vì quá căng thẳng. Tôi bị stress nghiêm trọng, hoảng loạn đến mức ngất xỉu và phải nhập viện”.

Hiện tại, Tokyogurl đã khoá toàn bộ các kênh mạng xã hội cá nhân.

VĐV Warasin Naraphat của đội thể thao điện tử Thái Lan. (Ảnh: Thaiger)

Ngày 16/12, Liên đoàn eSports Thái Lan (TESF) ra thông báo loại Naphat Warasin, hay còn được biết đến với biệt danh Tokyogurl, khỏi danh sách thi đấu đội Liên quân nữ tại SEA Games 33. Lý do được nêu là cô đã vi phạm mục 9.4.3 của Sổ tay kỹ thuật eSports, liên quan đến việc sử dụng phần mềm của bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp phần cứng trong quá trình thi đấu.

Trước đó một ngày, trong trận bán kết gặp đội tuyển Việt Nam, mạng xã hội xuất hiện thông tin Tokyogurl có dấu hiệu cài đặt phần mềm trái phép trên thiết bị thi đấu. Vụ việc nhanh chóng được bộ phận chuyên môn kiểm tra và báo cáo lên Ban tổ chức. Sau quá trình xác minh, Trưởng bộ phận kỹ thuật môn eSports Thái Lan quyết định áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất, truất quyền thi đấu của nữ tuyển thủ này tại SEA Games 33.

Không chỉ chịu án kỷ luật chuyên môn, Tokyogurl còn bị công ty chủ quản chấm dứt hợp đồng, có hiệu lực từ ngày 16/12.

Ông Santi Lothong, Chủ tịch TESF kiêm Chủ tịch Liên đoàn eSports châu Á, sau đó xác nhận toàn bộ đội tuyển Liên Quân nữ Thái Lan sẽ rút lui khỏi giải đấu, dù theo lịch thi đấu vẫn còn trận gặp đội tuyển Lào.