Mondelez Kinh Đô: 'Ở đâu có sẻ chia, ở đó có Tết'

Với thương hiệu Kinh Đô, Tết không bị giới hạn bởi không gian, khoảng cách hay hoàn cảnh sống, mà được tạo nên từ sự kết nối và sẻ chia giữa người với người. Với những người lao động không thể về quê, người trẻ đón Tết xa nhà hay gia đình kịp sum họp muộn, Tết vẫn trọn vẹn khi có sự quan tâm, kết nối và sẻ chia.

Để lan tỏa hơn nữa thông điệp yêu thương và sum vầy mùa Tết, Mondelez Kinh Đô tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe hạnh phúc” do Saigon Co.op tổ chức, hỗ trợ hơn 900 phần quà Tết và suất ăn trên các chuyến xe khởi hành về quê đón Tết.

Mondelez Kinh Đô tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe hạnh phúc”, trao 900 phần quà cho người dân trên chuyến xe về quê miễn phí.

Xuyên suốt chương trình, những phần quà mang thương hiệu Kinh Đô được trao tận tay cho bà con khó khăn như lời chúc sum vầy, tiếp thêm sự ấm áp cho các chuyến đi.

Với sự đầu tư bài bản và thông điệp nhân văn, Kinh Đô tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng cảm nhận niềm vui của sự gắn kết và sẻ chia mỗi mùa xuân về.