Thông tin này được Giáo sư Ngô Bảo Châu xác nhận với PV VietNamNet ngày 5/2.

Theo đó, Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ đầu quân cho Khoa Toán học của Trường Khoa học thuộc ĐH Hồng Kông (Trung Quốc). Đây là ngôi trường công lập hiện được xếp ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng đại học châu Á 2026 do QS công bố.

“Tôi sẽ chính thức bắt đầu công việc ở Đại học Hồng Kông từ tháng 6/2026”, Giáo sư Ngô Bảo Châu nói.

Hiện, ở trong nước, Giáo sư Ngô Bảo Châu vẫn đảm nhiệm vị trí Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (nơi ông đã giữ cương vị này đến nay hơn 5 nhiệm kỳ).

Giáo sư Ngô Bảo Châu rời Mỹ, gia nhập đại học hàng đầu châu Á. (Ảnh: Thanh Hùng)

Như vậy, thời gian gần đây, 2 giáo sư Toán học nổi tiếng của Việt Nam đã cùng đầu quân cho Đại học Hồng Kông. Trước đó, Giáo sư Vũ Hà Văn, nhà toán học Việt Nam nổi tiếng thế giới cũng đã rời Đại học Yale của Mỹ để gia nhập Đại học Hồng Kông.

Trên website, ĐH Hồng Kông (HKU) chia sẻ, sự hiện diện của Giáo sư Ngô Bảo Châu giúp củng cố mạnh mẽ vị thế của nhà trường như một trung tâm hàng đầu thế giới về nghiên cứu cơ bản, nơi các học giả đẳng cấp quốc tế hội tụ để thúc đẩy những đột phá liên ngành mang tính chuyển hóa và khơi dậy tinh thần dấn thân, trí tuệ.

Chia sẻ về tầm nhìn khi gia nhập HKU, Giáo sư Ngô Bảo Châu cho hay: “Kết nối toàn cầu và văn hóa liên ngành của HKU tạo nên môi trường lý tưởng cho những nghiên cứu mang tính chuyển hóa. Tôi mong muốn được hợp tác với những nhà khoa học xuất sắc nhất của trường – không chỉ để thúc đẩy sự phát triển của toán học, mà còn để định hình tương lai của ngành”.

Năm 2010, Giáo sư Ngô Bảo Châu trở thành nhà Toán học Việt Nam đầu tiên được trao Giải thưởng Fields – danh hiệu cao quý nhất trong Toán học dành cho các nhà nghiên cứu dưới 40 tuổi.