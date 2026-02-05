Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm 2026

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 5/2, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thuỷ văn cho biết, hiện nay, ngoài khơi Philippines đang có một cơn bão hoạt động với cường độ khoảng cấp 8. Đây là cơn bão thứ hai trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao đổi tại họp báo.

Dự báo trong khoảng ngày 7/2, bão sẽ đi vào Biển Đông với cường độ khoảng cấp áp thấp nhiệt đới (cấp 6, 7). Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới sau đó gặp phải không khí lạnh mạnh trên Biển Đông và nhanh chóng tan.

Năm nay, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đón bão sớm, vào chiều 15/1, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đón cơn bão đầu tiên năm nay, có tên quốc tế Nokaen.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, so với trung bình nhiều năm việc bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện vào tháng 1 là sớm, nhưng không phải là hiếm, trong giai đoạn từ năm 1950 tới nay đã có hơn 30 cơn bão xuất hiện vào tháng 1.

Nhận định trong thời gian tới, theo ông Hoàng Đức Cường, từ tháng 2 - 7/2026, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng 3,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,2 cơn).

Từ tháng 8 - 12/2026, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên cần đề phòng những cơn bão có cường độ mạnh.

Trong đó, từ tháng 8 - 9/2026, bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh miền Bắc và từ tháng 9 - 12/2026 bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh miền Trung và khu vực phía Nam.

Trước đó, trong năm 2025, Biển Đông đã trải qua mùa bão kỷ lục với 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động, là năm có số lượng bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều nhất kể từ khi có số liệu quan trắc (năm 1961), vượt qua kỷ lục thiết lập vào năm 2017 với 20 cơn bão/áp thấp nhiệt đới.

Ngoài kỷ lục về số lượng bão/áp thấp nhiệt đới, mùa bão năm 2025 còn ghi nhận một số tính chất đặc biệt, bất thường và cực đoan như cơn bão số 1 (Wutip) là cơn bão đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong tháng 6 sau hơn 40 năm.

Bão số 9 (Ragasa) với cường độ mạnh cấp 17, giật trên cấp 17 đã trở thành cơn bão mạnh nhất từng hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới cuối tháng 11, bắt nguồn từ cơn bão Senyar di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương là hiện tượng chưa từng ghi nhận trong lịch sử. Trong quá khứ đã từng có áp thấp nhiệt đới hoặc bão đi từ Tây Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương, nhưng chiều ngược lại thì chưa từng có.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Trái đất ấm lên, nguy cơ xuất hiện ngày càng nhiều các cơn bão dị thường, trái quy luật.