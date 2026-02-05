Ông Trump công bố 'số phận' của Hiệp ước New START

(VTC News) -

Bloomberg dẫn nguồn tin giấu tên từ Nhà Trắng đưa tin thời gian biểu để thực hiện biện pháp kiểm soát vũ khí sẽ được quyết định khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho đó là thời điểm thích hợp. Nguồn tin này không cung cấp bất kỳ thông tin nào về thời điểm quyết định có thể được đưa ra.

Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược Mới (New START) hết hạn vào ngày 5/2. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Moskva tin trong điều kiện hiện tại, các bên không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ nào theo hiệp ước và được tự do lựa chọn bước đi tiếp theo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Nga dự định hành động "có trách nhiệm và cân bằng", định hình cách tiếp cận của mình đối với việc giảm vũ khí chiến lược dựa trên phân tích kỹ lưỡng chính sách quân sự của Mỹ và tình hình chiến lược tổng thể.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng An ninh hồi tháng 9/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Moskva sẵn sàng tiếp tục tuân thủ giới hạn của hiệp ước thêm một năm sau khi hiệp ước hết hạn với điều kiện Washington đồng ý làm điều tương tự.

Trả lời câu hỏi của hãng thông tấn TASS hồi tháng 10/2025, ông Trump gọi đề xuất của ông Putin là ý tưởng hay. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa có hành động cụ thể đáp trả đề xuất của Nga.

Hiệp ước New START ký kết ngày 8/4/2010 tại Prague, Cộng hòa Séc bởi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, thay thế cho Hiệp ước START I hết hạn năm 2009. Hiệp ước có thời hạn 10 năm với tùy chọn gia hạn 5 năm một lần, được phê chuẩn bởi Thượng viện Mỹ cũng như Quốc hội Nga vào cuối 2010.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, New START giới hạn mỗi bên chỉ được triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược, 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom chiến lược cùng 800 bệ phóng triển khai và không triển khai.

Dữ liệu từ Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí (ACA) cũng cho thấy đến năm 2018, cả hai bên đều tuân thủ những giới hạn này với việc Nga báo cáo 1.549 đầu đạn và Mỹ 1.419 đầu đạn vào tháng 9/2020.