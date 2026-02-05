Tập đoàn Hanaka trao gần 3 tỷ đồng quà Tết tới gia đình chính sách

(VTC News) -

Nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026, Tập đoàn Hanaka phối hợp với Hội đồng hương Bắc Ninh tại Hà Nội, UBND - Ủy ban MTTQ các địa phương tổ chức chương trình trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.

Chương trình được tổ chức trang trọng, ấm áp nghĩa tình, với hàng nghìn suất quà gồm tiền mặt và hiện vật, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của doanh nghiệp đối với các đối tượng chính sách, góp phần giúp bà con đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Ông Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch Tập đoàn Hanaka (vest trắng, thứ năm từ phải sang) trao quà tới các gia đình chính sách, người có công. (Ảnh: Hanaka)

Phát biểu tại chương trình, ông Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch Tập đoàn Hanaka, cho biết: “Chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng là trách nhiệm và cũng là đạo lý truyền thống tốt đẹp. Với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng, những phần quà Tết này là tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Tập đoàn Hanaka, mong muốn mang đến một mùa Xuân ấm áp, đủ đầy hơn cho bà con”.

Tập đoàn Hanaka trao tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình chính sách nhân dịp Tết cổ truyền. (Ảnh: Hanaka)

Ông Mẫn Ngọc Anh cũng khẳng định, trong quá trình phát triển, Tập đoàn Hanaka luôn gắn hoạt động sản xuất - kinh doanh với trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các chương trình an sinh, từ thiện, đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình trao quà Tết được Tập đoàn Hanaka phối hợp với các đơn vị tổ chức thường niên, không chỉ thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, nghĩa tình doanh nghiệp, khẳng định vai trò, trách nhiệm của Tập đoàn Hanaka đối với cộng đồng và xã hội.

Đại diện các gia đình được nhận quà bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tập đoàn Hanaka và các đơn vị đồng hành. Bà Nguyễn Thị Lan, thân nhân gia đình chính sách trên địa bàn, chia sẻ: "Sự quan tâm, động viên kịp thời của Tập đoàn Hanaka dịp cuối năm là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình chúng tôi. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự tri ân, tình cảm và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các gia đình chính sách, giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn không khí ấm áp của mùa Xuân".

Nhiều người dân cho biết, chương trình trao quà Tết đã góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để các gia đình chính sách, người có công và các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đón Tết Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

Hanaka không chỉ chú trọng hiệu quả sản xuất - kinh doanh mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng. (Ảnh: Hanaka)

Tập đoàn Hanaka là doanh nghiệp lớn có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt gắn bó chặt chẽ với các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Trong nhiều năm qua, Hanaka thường xuyên tổ chức và đồng hành cùng các chương trình trao quà Tết, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Với phương châm phát triển bền vững gắn liền trách nhiệm cộng đồng, Tập đoàn Hanaka không chỉ chú trọng hiệu quả sản xuất - kinh doanh mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp.