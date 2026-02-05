Ajinomoto Việt Nam tiếp bước học sinh Đồng Nai với đợt trao học bổng lần thứ 22

(VTC News) -

Học bổng “Cho em đến trường” năm nay trao 350 suất học bổng cho các em học sinh THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với tổng giá trị hơn 470 triệu đồng.

22 năm gắn bó cùng sự nghiệp giáo dục địa phương

Lễ trao học bổng “Cho em đến trường” lần thứ 22 đã được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai với sự phối hợp của Công ty Ajinomoto Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai cùng hai doanh nghiệp Nhật Bản là Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam và Công ty TNHH Kureha Việt Nam.

Ông Masahiro Hirano – Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Kureha Việt Nam - cùng đại diện Hội khuyến học trao học bổng đến các em học sinh.

Năm học này, công ty Ajinomoto Việt Nam đóng góp 200 suất học bổng trị giá 270 triệu đồng cùng cặp sách cho các em. Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam và Công ty TNHH Kureha Việt Nam dành tặng 150 suất học bổng, tương ứng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Ông Tsutomu Nara - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ.

Ông Tsutomu Nara - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam - chia sẻ năm nay là cột mốc đáng nhớ 35 năm kể từ khi Công ty Ajinomoto Việt Nam được thành lập. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ không ngừng của các cơ quan ban ngành và người dân tỉnh Đồng Nai đã góp phần quan trọng giúp cho công ty hiện thực hóa mục đích tồn tại của mình là: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng ‘Khoa học về axit amin’ (AminoScience).”

Ông chia sẻ những đóng góp cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe không phải là hoạt động trách nhiệm xã hội mang tính ngắn hạn, mà là một phần trong chiến lược dài hạn của Ajinomoto Việt Nam nhằm đóng góp cho sức khỏe và hạnh phúc của người dân Việt Nam, bao gồm trẻ em, theo cách ý nghĩa và bền vững.

Bà Lê Thị Mỹ Phượng - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai - trao học bổng và quà tặng cặp sách cho các em học sinh.

Những suất học bổng thuộc Quỹ học bổng “Cho em đến trường” không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước trên con đường đến với tri thức, hướng đến một tương lai tươi sáng đang rộng mở.

Đồng thời, chương trình còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của Ajinomoto Việt Nam và các doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương trong việc chung tay đóng góp vào sự nghiệp trồng người của tỉnh nhà, ươm mầm những tài năng tương lai cho đất nước.

Sáng kiến bền vững vì cộng đồng

Nhiều năm qua, bên cạnh chương trình Học bổng “Cho em đến trường”, Ajinomoto Việt Nam không ngừng triển khai các sáng kiến giá trị bao gồm Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, và Học bổng “Cho em đến trường”; đặc biệt là dự án Bữa ăn học đường được triển khai từ năm 2017, với sự phối hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế).

Dự án được triển khai đến các trường tiểu học bán trú trên cả nước với mục tiêu “Thực hiện trách nhiệm đóng góp cho giáo dục, nuôi dưỡng và đào tạo thế hệ tương lai của đất nước bằng các hoạt động cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe, góp phần nâng cao tầm vóc và trí tuệ cho học sinh tiểu học”. Hiện nay, hơn 4.400 trường tiểu học với 1,5 triệu học sinh được hưởng lợi từ Dự án mỗi năm.

Các em học sinh được cung cấp thực đơn cân bằng dinh dưỡng thông qua phần mềm dự án “Bữa ăn học đường”.

Gần đây, công ty tiếp tục mở rộng đóng góp sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bằng việc ra mắt Thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 – Hương Vani dành cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc, đặc biệt là trẻ em. Sản phẩm hỗ trợ bệnh nhân dễ dàng tuân thủ phác đồ điều trị sử dụng chế độ ăn keto, hướng đến cuộc sống bình thường cho bệnh nhân và gia đình.