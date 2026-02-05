Vinamilk chủ động 'đi trước nhiều bước' vì sức khỏe trẻ em

(VTC News) -

Trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em, việc tuân thủ pháp lý và các quy định kỹ thuật hiện hành là điều hiển nhiên. Một số doanh nghiệp chọn đi xa hơn thế khi chủ động thiết lập tiêu chuẩn nội bộ khắt khe gấp nhiều lần tiêu chuẩn quốc gia và thế giới, với mục tiêu tối thượng là bảo vệ sức khỏe đường dài của thế hệ tương lai.

Vinamilk chủ động thiết lập tiêu chuẩn nội bộ khắt khe để bảo vệ sức khỏe đường dài của thế hệ tương lai. (Ảnh: Vi Nam)

Không thể sửa sai khi thực phẩm đi vào cơ thể

Thực phẩm cho trẻ em được xếp vào nhóm đặc biệt nhạy cảm vì bất kỳ vấn đề nào xảy ra đều không chỉ ảnh hưởng đến thể trạng non nớt hiện tại, mà còn tác động đến sự phát triển trong tương lai. Dù vậy, thông tin tồn dư các chất độc hại mới nổi như chất làm dẻo, phthalates, hoặc thôi nhiễm độc chất trong sữa bột trẻ em lại đang ngày một nhiều trên truyền thông, trở thành mối lo lắng chung của nhiều bậc phụ huynh trên toàn cầu.

Đáng chú ý, các quy chuẩn kỹ thuật trong nước lẫn quốc tế hiện nay chỉ đang đề cập đến giới hạn ô nhiễm vi sinh vật, kim loại nặng và tạp chất hóa học, chưa có quy định toàn diện về mức phơi nhiễm các hóa chất công nghiệp trong sữa bột trẻ em. Khoảng hở đó chính là nơi những nhà sản xuất quyết định, liệu tuân theo quy định là đủ, hay cần đi xa hơn thế để quản lý triệt để nguy cơ đến sức khỏe trẻ em?

Tại châu Âu và Mỹ, đối trọng với các nhà sản xuất sữa bột là một “lực lượng” các tổ chức phi lợi nhuận chuyên kiểm định sản phẩm tại các phòng lab độc lập, giúp cộng đồng có được cái nhìn mình bạch, khách quan về chất lượng. Họ đặt ra các tiêu chuẩn kiểm định khắt khe hơn nhiều lần tiêu chuẩn chung của thế giới, và vì thế, chứng chỉ của họ trên bao bì được xem là chỉ dấu chất lượng đáng tin cậy cho người tiêu dùng.

Một trong số những tổ chức hàng đầu là Clean Label Project có trụ sở tại Hoa Kỳ, được biết tới với quan điểm sắc bén: Kiểm nghiệm độc lập nhằm xem xét cả những rủi ro tạp chất tồn tại vô hình mà nhà sản xuất không ghi trên bao bì.

Bất kỳ sản phẩm sữa công thức nào gửi tới tổ chức này cũng đều được kiểm định theo bộ tiêu chí đồ sộ: Không có dư lượng của 112 loại thuốc bảo vệ thực vật; không chứa kim loại nặng như arsen, chì, thủy ngân và cadmium; không tồn dư BPA/BPS từ bao bì nhựa; không có glyphosate - hoạt chất thường xuất hiện trong thuốc diệt cỏ; và không chứa 4 nhóm phthalates có khả năng gây rối loạn nội tiết. Tất cả thử nghiệm được thực hiện tại phòng thí nghiệm hoàn toàn độc lập để đảm bảo tính khách quan của kết quả.

Theo Clean Label Project, sản phẩm sữa công thức cho trẻ em phải vượt qua hơn 400 tiêu chí đánh giá về điều kiện sản xuất và chất lượng sản phẩm mới đủ điều kiện để nhận Purity Award, giải thưởng chứng minh cho tính an toàn - tinh khiết.

Điều thú vị là, trong khi chỉ một số ít thương hiệu Mỹ và châu Âu thực sự vượt qua được loạt bài kiểm tra khắc nghiệt này, thì Vinamilk lại là đại diện đầu tiên và duy nhất của châu Á có toàn bộ thương hiệu sữa bột trẻ em đạt giải thưởng Purity Award - một kết quả cho thấy năng lực kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng đầy đủ theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Điều kiện tiên quyết để đạt được Purity Award là chất lượng phải được kiểm soát xuyên suốt toàn bộ quy trình sản xuất. (Ảnh: Vi Nam)

Kiểm soát đa tầng để “đi trước nhiều bước”

Sữa bột trẻ em là một sản phẩm phức tạp với chuỗi giá trị dài và nhiều bước sản xuất. Vì thế, có thể hiểu một cách đơn giản rằng: Doanh nghiệp càng tự chủ được nhiều khâu, càng có lợi thế trong việc quản lý chất lượng sản phẩm. Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam và hiếm hoi tại châu Á sở hữu tháp sấy riêng trong nhà máy sản xuất, nhờ đó có thể kiểm soát được hoàn toàn khâu xử lý thành phần nguyên liệu.

“Đơn cử, một trong các thành phần có trong sữa bột là dầu thực vật, cần được phối trộn với bột sữa và nhiều dưỡng chất vi lượng khác. Nếu không có tháp sấy riêng, nhà máy phải phụ thuộc nhà cung cấp bên ngoài cho công đoạn này, đồng nghĩa khó kiểm soát được hoàn toàn điều kiện sản xuất - một trong những yếu tố quan trọng nhất để giữ gìn độ tinh khiết của sữa” - đại diện Nhà máy Sữa Bột Việt Nam của Vinamilk chia sẻ.

Nhà máy sản xuất của Vinamilk vận hành theo chuẩn kiểm soát nghiêm ngặt. (Ảnh: Vi Nam)

Dây chuyền cuốn lon tự động cũng là một ví dụ khác cho thấy khả năng tự chủ của doanh nghiệp. Theo lẽ thường, các nhà máy sản xuất sữa bột hầu hết sẽ tập trung làm khâu chiết rót và đóng gói, còn lon thiếc sẽ được sản xuất ở địa điểm khác rồi vận chuyển tới nhà máy.

Theo đại diện của Vinamilk, việc đặt dây chuyền làm lon thiếc ra ngoài phạm vi nhà máy đã đủ là một “khoảng hở” cho các nguy cơ phơi nhiễm từ môi trường, chưa kể tới việc không kiểm soát được hoàn toàn chất lượng thiếc và kỹ thuật sản xuất. Thực tế cho thấy, có nhiều sự việc sữa bị nhiễm tạp chất không phải từ nguyên liệu đầu vào, mà chính là do thôi nhiễm từ vật liệu tiếp xúc trực tiếp với sữa.

Tại “siêu nhà máy” Sữa bột Việt Nam của Vinamilk, dây chuyền cuốn lon tự động chỉ cách phòng sạch rót sữa vài chục bước chân, hành trình di chuyển nằm trong tầm kiểm soát của đèn UV thanh trùng, camera kiểm tra lòng lon và luôn được lật úp xuống để tránh bất kỳ nguy cơ phơi nhiễm nào vào lòng lon dù là nhỏ nhất.

Nhà máy Vinamilk tự chủ dây chuyền cuốn lon thiếc. (Ảnh: Vi Nam)

Phòng sạch rót sữa được xem như là “trái tim” của nhà máy, có môi trường vô trùng toàn phần, không khí được lọc 15 tới 25 lần mỗi giờ, lọc được cả các hạt bụi nhỏ kích thước 0.1 micron - độ sạch cao hơn cả tiêu chuẩn phòng mổ bệnh viện. Bột sữa được “cách ly” hoàn toàn trong lồng kính sục nitơ, không tiếp xúc với người, cũng không tiếp xúc với oxy để tránh xảy ra các phản ứng hóa học làm biến đổi chất lượng sữa.

Công tác kiểm soát chất lượng được triển khai theo mô hình nhiều tầng, nhiều lớp, với các bước đánh giá liên tục ở từng giai đoạn sản xuất. Song song với các tiêu chuẩn kiểm định kỹ thuật, Vinamilk áp dụng thêm lớp kiểm soát trực tiếp từ đội ngũ điều hành nhà máy. Trước khi các lô sản phẩm được kiểm tra chất lượng lần cuối và đưa ra thị trường, Giám đốc Sản xuất và Giám đốc Nhà máy trực tiếp pha và thử sản phẩm để đánh giá hương vị. Đây được xem là bước rà soát cuối cùng nhằm bảo đảm chất lượng cảm quan luôn đạt chuẩn đồng nhất.

Kiểm soát cảm quan là bước cuối trong quy trình đánh giá chất lượng. (Ảnh: Vi Nam)

Không chỉ dừng lại ở hệ thống nội bộ, Vinamilk còn chủ động đưa sản phẩm đến các phòng thí nghiệm độc lập của bên thứ ba để kiểm nghiệm, nhằm bảo đảm tính khách quan. Khi sản xuất ra tới thành phẩm, mỗi lô sữa lại được lấy 5 mẫu đối chứng và kiểm tra tại phòng lab đạt chuẩn ISO 17025. Nhờ đó, 100% sản phẩm và toàn bộ quy trình sản xuất đều được đánh giá để đảm bảo độ an toàn và chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường.

Chính cách tiếp cận chủ động và nhất quán này giúp Vinamilk vượt qua hơn 400 tiêu chí khắt khe theo chuẩn Mỹ, khẳng định lựa chọn đặt ra tiêu chuẩn cao hơn luật, đi trước một bước để bảo vệ người tiêu dùng.

Purity Award vì vậy không chỉ là ghi nhận quốc tế, mà là minh chứng cho cam kết xuyên suốt: mỗi sản phẩm sữa bột trẻ em của Vinamilk chỉ đến tay người tiêu dùng khi đã vượt qua những chuẩn mực cao hơn thông thường để được bảo vệ sớm hơn và tốt hơn.