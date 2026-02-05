V-Green có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

(VTC News) -

Bà Phạm Thanh Thúy tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Khoa Kinh tế đối ngoại với tấm bằng xuất sắc. Bà đã có 12 năm gắn bó với hệ sinh thái Vingroup, đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh, vận hành tại các công ty khác nhau thuộc tập đoàn như: Giám đốc vận hành miền Bắc - Công ty Cổ phần Vinhomes, Giám đốc vận hành kinh doanh toàn cầu của Công ty VinFast, Tổng Giám đốc Công ty VinFast Bắc Mỹ,...

Trước khi được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Quản trị V-Green thay cho ông Nguyễn Thành Dương, bà Thúy giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Dương xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân.

Bà Phạm Thanh Thúy.

Công ty Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green hoạt động trong lĩnh vực phát triển mạng lưới sạc xe điện toàn cầu, thông qua việc xây dựng trạm sạc, đồng thời cung cấp nền tảng phát triển giải pháp phần mềm toàn diện bằng cách tích hợp các trạm sạc từ đối tác lên nền tảng.

Tại Việt Nam, V-Green khẳng định vị thế số 1 về hạ tầng trạm sạc ô tô – xe máy điện, với mạng lưới trạm sạc dày đặc trên toàn quốc. Đồng thời, V-Green đã triển khai 4.500 trạm đổi pin xe máy điện, hướng tới hoàn thiện mạng lưới 45.000 tủ đổi pin ngay trong Quý I/2026. Bên cạnh thị trường Việt Nam, V-Green còn ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế khi vận hành tại hạ tầng trạm sạc tại các quốc gia Indoesia, Philippines, Ấn Độ…

Trước đó, hồi giữa tháng 8/2025, V-Green vừa chính thức đưa vào vận hành trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Hệ thống trạm sạc của V-Green.

Trạm sạc xe điện tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam có gần 1.200 cổng sạc, gồm 194 cổng sạc ô tô và 1.000 cổng sạc xe máy điện.

Trong đó, đa số cổng sạc ô tô là sạc nhanh với 80 súng sạc 60 kW, 36 súng sạc 120 kW và 6 súng sạc siêu nhanh 300 kW. Bên cạnh 122 súng sạc nhanh, trạm cũng trang bị 72 súng sạc 20 kW để đáp ứng nhu cầu sạc đa dạng của người dân.

Đối với xe máy điện, bên cạnh gần 1.000 cổng sạc chuyên dụng, V-Green còn tích hợp hơn 70 ổ cắm sạc xe máy điện trên các trụ sạc ô tô, mang đến sự linh hoạt tối đa cho người dùng.

Không chỉ đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho khách tham quan triển lãm ở quy mô lớn, V-Green còn chủ động lắp thêm 24 trụ sạc ô tô 60 kW (tương ứng với 48 súng sạc), phục vụ cư dân và khách đến khu đô thị Vinhomes Global Gate liền kề, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển xanh tại phía đông Hà Nội.

Trước đó, V-Green liên tục đưa vào vận hành hạ tầng trạm sạc công suất siêu nhanh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, tại Hà Nội, nhiều điểm sạc số lượng lớn, công suất nhanh đã được khai thác hiệu quả như Trạm tại bãi đỗ xe Minh Khai (Nhổn), Trạm tại bến xe Yên Nghĩa, bến xe Giáp Bát…

Bên cạnh đó, V-Green đã lắp đặt hơn 22.000 cổng sạc xe máy điện trên khắp địa bàn Hà Nội và sẽ liên tục mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.