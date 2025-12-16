Tuyển thủ Thái Lan Naphat Warasin gian lận thế nào mà vẫn thua Việt Nam?

(VTC News) -

Chủ nhà Thái Lan để xảy ra bê bối gian lận lớn ở bộ môn Liên Quân Mobile, thuộc môn thể thao điện tử của SEA Games 33. Nhân vật chính trong vụ việc là vị trí Xạ Thủ của đội tuyển nữ Thái Lan Naraphat Warasin (biệt danh trong trò chơi là Tokyogurl). Cô bị phát hiện gian lận ngay trước mặt trọng tài trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 15/12.

Ủy ban Olympic Thái Lan xác nhận vận động viên này vi phạm quy định được ghi trong Sổ tay kỹ thuật của môn thể thao điện tử. Theo đó, các vận động viên bị cấm sử dụng phần mềm bên thứ ba hoặc chỉnh sửa phần cứng trái phép trong cuộc thi. Tuyển thủ nào vi phạm sẽ bị hủy tư cách thi đấu và toàn bộ thành tích.

Điều đáng nói, nữ tuyển thủ người Thái đã thực hiện hành vi gian lận trắng trợn trước mặt tổ trọng tài. Tokyogurl đã sử dụng phần mềm của bên thứ ba, nhờ một người khác đăng nhập tài khoản và thi đấu hộ, đồng thời livestream màn hình qua Discord.

Cô chiếu màn hình đó lên thiết bị của mình và giả vờ thao tác tay như đang chơi thật. Hành vi này giống như bật một video trên YouTube rồi giả vờ như đang chơi game.

Biểu hiện bất thường của Naraphat Warasin như đang cố che màn hình.

Tokyogurl cố gắng dùng cánh tay và tư thế ngồi để che màn hình điện thoại. Tuy nhiên, sau trận đấu, những biểu hiện bất thường của cô, như liên tục che mặt, né tránh máy quay và giấu thiết bị mỗi khi ống kính hướng về phía mình, khiến không ít khán giả đặt nghi vấn về hành vi không trung thực.

Những nghi ngờ về hành vi của Naraphat Warasin xuất hiện sau khi đội tuyển nữ Thái Lan thua Việt Nam 0-3 vào ngày 15/12. Cổ động viên, thậm chí cả các game thủ chuyên nghiệp của Thái Lan nhận thấy cách chơi và năng lực của Naraphat Warasin có những điểm bất thường, chất lượng thấp đáng ngờ.

Hành động gian lận của nữ tuyển thủ khiến dư luận và cộng đồng Esports Đông Nam Á phẫn nộ, bởi chiêu trò quá lộ liễu nhưng vẫn lọt qua vòng tuyển chọn và vòng loại, đến tận vòng chung kết mới bị phát hiện. Trong quá trình tập luyện, huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan cũng không phát hiện, cho thấy công tác giám sát còn nhiều thiếu sót.

Tuyển thủ Naraphat Warasin.

Đáng chú ý, đội tuyển Thái Lan cũng được hưởng một mức độ ưu tiên nhất định. Trong các giải đấu Esports thông thường, bất kỳ cá nhân hay tập thể nào bị phát hiện gian lận trong thời gian trận đấu diễn ra đều sẽ bị xử thua ngay lập tức. Tuy nhiên, trong trường hợp này, đội tuyển Thái Lan vẫn được phép thực hiện thay người và hoàn tất trận đấu trước khi quá trình điều tra chính thức về hành vi gian lận được tiến hành.

Đến khi hành vi gian lận của tuyển thủ Naraphat Warasin bị phanh phui, Ủy ban Olympic Thái Lan đã ra án phạt cao nhất. Naphat Warasin bị truất quyền thi đấu tại tất cả nội dung Esports ở SEA Games 33. Đồng thời, Liên đoàn Esports Thái Lan quyết định rút toàn bộ đội tuyển nữ khỏi nội dung Liên Quân Mobile, bất chấp việc đội đã gần như chắc chắn giành huy chương bạc.