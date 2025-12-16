Chơi ăn gian vẫn thua Việt Nam, đội Thái Lan bỏ giải, đuổi việc VĐV

(VTC News) -

Sáng 16/12, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan Santi Lothong tuyên bố rút toàn bộ đội tuyển Liên quân (Arena of Valor) khỏi nội dung đồng đội nữ ở SEA Games 33. Hành động này được thực hiện sau khi một vận động viên của Thái Lan bị phát hiện chơi ăn gian trong trận bán kết với đội tuyển Việt Nam.

"Chúng tôi làm điều này trên tinh thần tôn trọng quy định của SEA Games, tôn trọng các quốc gia khác. Xin hãy tha thứ cho đội chúng tôi vì sai lầm này. Tôi thực lòng xin lỗi. Chứng tôi yêu môn thể thao này. Và không thể để bất cứ điều gì, bất cứ ai làm xấu hình ảnh của nó", ông Santi Lothong phát biểu trên mạng xã hội.

Đội tuyển Liên quân của Thái Lan rút khỏi SEA Games 33 vì hành vi ăn gian của Naphat (ngồi giữa)

Người có hành vi gian lận trong thi đấu là nữ tuyển thủ Naphat Warasin. Thông qua phần mềm thứ ba, cô đã chia sẻ màn hình trái phép để người ngoài chơi hộ trong ván 1 của trận đấu bán kết với đội tuyển Việt Nam. Các vận động viên khác bày tỏ nghi ngờ khi cách chơi của Naphat Warasin trong trận đấu có khác biệt bất thường.

Sau khi điều tra, ban tổ chức xác định nữ tuyển thủ này phạm luật. Theo quy định, cô bị hủy tư cách thi đấu và toàn bộ thành tích đã có.

Không chỉ vậy, công ty chủ quản của Naphat Warasin cũng thông báo đuổi việc vận động viên này. Cô bị chấm dứt hợp đồng ngay từ hôm nay 16/12.

Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) thông báo họ tuân thủ việc ban hình phạt do Ban Tổ chức các cuộc thi thể thao điện tử đưa ra, nhấn mạnh luôn tôn trọng tinh thần thể thao công bằng. TESF cho biết họ sẽ điều tra nội bộ và tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, kỹ thuật của vận động viên nhằm ngăn ngừa những sự việc tương tự.

Quyết định này làm thay đổi đáng kể cục diện tranh huy chương: Đội tuyển Lào được đặc cách vào thẳng trận Chung kết tranh HCV, trong khi đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí tại Chung kết tổng. Như vậy, trận Chung kết Liên Quân Mobile nữ SEA Games 33 sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam và Lào, thay vì Việt Nam gặp đội thắng ở nhánh thua giữa Thái Lan và Lào như kế hoạch ban đầu.