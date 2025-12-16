Đồng đội nói lời bất ngờ, Nguyễn Thị Oanh ngỡ ngàng rơi nước mắt

(VTC News) -

Nguyễn Thị Oanh bất ngờ và xúc động trước lời chia sẻ của đồng đội.

Điền kinh Việt Nam tiếp tục thống trị nội dung nữ 3.000m vượt chướng ngại vật ở đấu trường SEA Games. Tối 16/12 trên sân vận động Supachalasai (Bangkok, Thái Lan), Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng trong khi đồng đội Đoàn Thu Hằng giành huy chương bạc.

Sau khi hoàn thành phần thi, 2 vận động viên Việt Nam đứng cạnh nhau trả lời phỏng vấn. Nguyễn Thị Oanh cho biết: "Cả em và Hằng đều đang rất vui mừng và hạnh phúc. Hai chị em cùng nhau hoàn thành chặng đua của mình và bảo vệ tấm huy chương ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật".

Nguyễn Thị Oanh (bên phải) và Đoàn Thu Hằng chia nhau 2 vị trí dẫn đầu. (Ảnh: Thế Sơn)

Nhà vô địch sinh năm 1995 sau đó nhường phần trả lời cho đồng đội. Đoàn Thu Hằng có những chia sẻ đầy bất ngờ.

"Đây là lần đầu tiên em tham dự SEA Games và có thể cũng sẽ là lần cuối cùng", á quân nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật SEA Games 33 cho biết. Nguyễn Thị Oanh lập tức quay sang nhìn đồng đội với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó chuyển sang xúc động rơi nước mắt.

Đoàn Thu Hằng nói thêm: "Em đang có ý định hướng tới mục tiêu khác, nên đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng của em tại SEA Games. Em đã chạy cùng chị Oanh rất nhiều rồi, chỉ là lần đầu tiên ở SEA Games thôi. Được tập luyện nhiều năm cùng với chị, được tham gia thi đấu cùng chị, là đối thủ trên đường đua của chị, cảm xúc rất sôi sục.

Mục tiêu của em cũng sẽ là cố gắng phấn đấu để đạt thành tích cao nhất. Không thi đấu cùng chị nữa thì em cũng sẽ cố gắng hướng tới mục tiêu cao nhất của cá nhân mình".

Ở 2 kỳ SEA Games trước (2022 và 2023), đồng đội thi cùng Nguyễn Thị Oanh ở đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật là Nguyễn Thị Hương giành 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Năm nay, Đoàn Thu Hằng thay thế đàn chị Nguyễn Thị Hương nhưng điền kinh Việt Nam duy trì được 2 vị trí trên bục trao giải.