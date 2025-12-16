+
Ma túy thế hệ mới cực độc, dùng một lần có thể nghiện
Chuyên gia cảnh báo nhiều ma túy tổng hợp, ma túy thế hệ mới có độc tính cao có khả năng gây nghiện ngay từ lần thử đầu tiên.
Quỳnh Giang
Tin mới
19:05 16/12/2025
VTC NEWS TV
Bộ GD&ĐT ban hành khung nội dung thí điểm giáo dục AI cho học sinh
18:51 16/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Kỷ luật cảnh cáo 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
18:46 16/12/2025
Chính trị
Bí ẩn 'đĩa bay' khổng lồ và sét dị hình đỏ rực cùng xuất hiện
18:46 16/12/2025
VTC NEWS TV
Ai bắn vào cánh tay người hùng khống chế kẻ giết người ở Australia?
18:35 16/12/2025
Thời sự quốc tế
Bà Hoàng Thị Thúy Lan xin toà 'gạn đục khơi trong', xem xét tình tiết giảm án
18:26 16/12/2025
Pháp đình
Hiện trường vụ máy bay lao xuống khu công nghiệp ở Mexico, 7 người chết
18:24 16/12/2025
Thời sự quốc tế
Đồng đội nói lời bất ngờ, Nguyễn Thị Oanh ngỡ ngàng rơi nước mắt
18:23 16/12/2025
Hậu trường
'Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI'
18:17 16/12/2025
Chính trị
Tổng Bí thư: Đến 2027 phải giải quyết căn bản tồn đọng về người có công, liệt sĩ
18:08 16/12/2025
Chính trị
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh
18:06 16/12/2025
Tin nhanh 24h
Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 16/12: Nguyễn Thị Oanh giành HCV
17:50 16/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Cập nhật tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay: Việt Nam đứng thứ 3
17:49 16/12/2025
Hậu trường
Những người không nên uống nước chanh dù chỉ một ít
17:47 16/12/2025
Tư vấn
Công an TP.HCM vào cuộc vụ bé 3 tuổi tử vong tại lớp mẫu giáo
17:39 16/12/2025
Bản tin 113
Hạn mức tuần hoàn của F88: Khi sản phẩm tài chính chạm đúng nhịp thở đời thường
17:31 16/12/2025
Khoa học - Công nghệ
Săn vàng cùng SEA Games 33 - mua TV giảm êm, rinh thêm quà khủng tại MediaMart
17:19 16/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Quảng Ninh dành hơn 400 tỷ đồng/năm học để hỗ trợ trên 340.000 học sinh
17:17 16/12/2025
Tin tức - Sự kiện
PepsiCo thúc đẩy vùng nguyên liệu miền Bắc qua chương trình đào tạo nông dân
17:12 16/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
AEON đồng hành cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh
17:10 16/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Điện lực Miền Nam khánh thành Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành
17:00 16/12/2025
Kinh tế
Bóng đá Việt Nam đạt thành tích chưa từng có, chủ tịch FIFA phải lên tiếng
17:00 16/12/2025
Hậu trường
'Harmony of Water': Tuyên ngôn phát triển đô thị của Sun Group tại Charmora City
16:56 16/12/2025
Bất động sản
Giả công an kiểm tra, nam thanh niên đưa nữ sinh vào khách sạn để 'đóng phạt'
16:56 16/12/2025
Bản tin 113
Hảo Hảo Concert – The Journey of 25: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm
16:51 16/12/2025
Văn hóa - Giải trí
PTT Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu sắp xếp lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã
16:48 16/12/2025
Tin nóng
Hải Phòng hỗ trợ tới 100% mức đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2026-2030
16:47 16/12/2025
An Sinh
Trọng tài xin lỗi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau chung kết nghiệt ngã
16:41 16/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Robot vệ sinh tự động đang thay đổi thói quen người dùng
16:36 16/12/2025
Sản phẩm
Những dấu ấn nổi bật năm 2025 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
16:27 16/12/2025
Kinh tế