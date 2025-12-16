Ai bắn vào cánh tay người hùng khống chế kẻ giết người ở Australia?

(VTC News) -

Khoảnh khắc "người hùng" Ahmed al-Ahmed lao đến giật khẩu súng, khống chế một trong hai nghi phạm trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi, Australia. (Nguồn: The Guardian)

Ahmed al-Ahmed được ca ngợi là người hùng sau khi liều mình khống chế tay súng trong vụ thảm sát tại bãi biển Bondi, Australia, hiện đang hồi phục trong bệnh viện. Ahmed al-Ahmed bị bắn vào bàn tay và cánh tay.

Theo Reuters, anh Ahmed al-Ahmed, 43 tuổi, đã trúng hai phát đạn trong lúc lao tới tước súng của một trong hai nghi phạm. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết kẻ tấn công còn lại đã bắn Ahmed khi anh đang vật lộn với tay súng này.

Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns đã trực tiếp đến thăm "người hùng" Ahmed al-Ahmed, 43 tuổi, tại Bệnh viện St. George (@ChrisMinnsMP/X)

Gia đình Ahmed xác nhận anh bị thương ở bàn tay và cánh tay, đã trải qua ca phẫu thuật ban đầu và có thể cần phải tiếp tục điều trị.

Vụ tấn công xảy ra chiều 14/12 tại một sự kiện của cộng đồng Do Thái ở khu vực Bondi, khiến 15 người thiệt mạng. Đây được xem là vụ xả súng nghiêm trọng nhất tại Australia trong gần ba thập niên.

Cảnh sát cho biết hai nghi phạm gây án là người cha 50 tuổi và con trai 24 tuổi.

Theo lời kể của gia đình và giới chức, Ahmed đã nấp sau các xe đỗ ven đường trước khi bất ngờ lao tới từ phía sau, giật khẩu súng trường khỏi tay một nghi phạm và quật ngã người này xuống đất, giúp ngăn chặn thêm thương vong.

“24 giờ qua phơi bày điều tồi tệ nhất của nhân loại trong một hành vi khủng bố, nhưng cho thấy điều tốt đẹp nhất khi Ahmed lao thẳng vào hiểm nguy để bảo vệ người khác”, Thủ tướng Albanese nói với đài ABC News.

Cha của anh, ông Mohamed Fateh al-Ahmed, cho biết con trai mình là công dân Australia, mưu sinh bằng nghề buôn bán rau củ quả và từng phục vụ trong lực lượng cảnh sát.

“Khi chứng kiến các nạn nhân nằm gục trong vũng máu, lương tâm đã thôi thúc con tôi lao vào khống chế kẻ tấn công và cướp lấy vũ khí của hắn”, ông nói.

Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns đã trực tiếp đến thăm anh tại Bệnh viện St. George và gọi anh là “người hùng ngoài đời thực”. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ca ngợi Ahmed là “một người vô cùng dũng cảm” đã cứu nhiều mạng sống.

Trong khi đó, một chiến dịch gây quỹ trực tuyến dành cho Ahmed đã quyên góp được hơn 1,1 triệu đô la Australia (khoảng 774.000 USD) chỉ sau một ngày, với sự tham gia của nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước.