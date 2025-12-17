Cách chọn gạch ốp mặt tiền đẹp, sang trọng và tiết kiệm chi phí

(VTC News) -

Mặt tiền được ví như “bộ mặt” của ngôi nhà, không chỉ quyết định tính thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến độ bền và giá trị công trình theo thời gian.Trong xu hướng xây dựng hiện nay, gạch ốp mặt tiền ngày càng được ưa chuộng nhờ khả năng bảo vệ, chống thấm, chống bám bẩn và tạo điểm nhấn kiến trúc. Tuy nhiên, làm thế nào để chọn được loại gạch vừa đẹp, sang trọng lại vừa tiết kiệm chi phí là băn khoăn của nhiều gia chủ.

Dưới đây là kinh nghiệm chọn gạch ốp mặt tiền đẹp, phù hợp với công trình và tiết kiệm chi phí:

Ưu tiên gạch có độ bền cao

Mặt tiền là khu vực tiếp xúc trực tiếp với nắng, mưa, gió bụi, vì vậy tiêu chí đầu tiên khi chọn gạch là độ bền. Gia chủ nên ưu tiên các dòng gạch có khả năng chống thấm tốt, ít bị phai màu, không bong tróc hay rêu mốc sau thời gian dài sử dụng.

Chọn màu sắc hài hòa với kiến trúc tổng thể

Màu sắc gạch ốp mặt tiền cần phù hợp với phong cách kiến trúc của ngôi nhà. Với nhà phố hiện đại, các gam màu trung tính như trắng kem, xám, ghi, be hoặc nâu nhạt mang lại cảm giác sang trọng, tinh tế và không bị lỗi mốt.

Nên chọn gạch có màu sắc hài hòa với kiến trúc tổng thể. (Ảnh: Xây dựng Cát Biển)

Nhà theo phong cách tân cổ điển có thể chọn gạch màu đá tự nhiên, vân marble nhẹ để tăng vẻ bề thế. Trong khi đó, nhà cấp 4 hoặc nhà ở nông thôn nên ưu tiên các tông màu ấm, gần gũi để tạo cảm giác thân thiện.

Không nên chọn màu quá tối hoặc quá sặc sỡ vì dễ gây cảm giác nặng nề, đồng thời lộ rõ vết bẩn.

Kích thước phù hợp

Nhiều người cho rằng gạch khổ lớn mang lại vẻ sang trọng, nhưng thực tế không phải công trình nào cũng phù hợp.

Với nhà phố mặt tiền nhỏ, gạch kích thước vừa phải sẽ giúp không gian cân đối hơn và giảm hao hụt khi thi công. Gạch quá lớn nếu cắt ghép nhiều sẽ phát sinh chi phí nhân công và vật liệu. Ngược lại, gạch quá nhỏ dễ tạo nhiều mạch ghép, làm mặt tiền rối mắt và tốn công bảo dưỡng.

Vì vậy, lựa chọn kích thước gạch phù hợp với diện tích và thiết kế tổng thể là cách tiết kiệm thông minh.

Ưu tiên bề mặt dễ vệ sinh

Một yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua là khả năng chống bám bẩn của gạch. Gạch ốp mặt tiền nên có bề mặt nhẵn vừa phải hoặc phủ men chống bám bụi để dễ lau chùi khi cần thiết.

Các loại gạch quá sần sùi, nhiều rãnh sâu tuy tạo hiệu ứng thẩm mỹ nhưng lại dễ tích tụ bụi bẩn, rêu mốc, đặc biệt ở khu vực gần đường lớn. Về lâu dài, chi phí vệ sinh và bảo dưỡng sẽ tăng lên đáng kể.

Không chạy theo gạch quá đắt tiền

Nên ưu tiên loại gạch có bề mặt dễ vệ sinh. (Ảnh: Tongkhogachnhap)

Gạch nhập khẩu cao cấp thường có giá thành cao, nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết. Hiện nay, nhiều thương hiệu gạch trong nước đã sản xuất được các dòng gạch chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý và phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Lựa chọn gạch nội địa uy tín không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn dễ bảo hành, thay thế khi cần.

Kết hợp linh hoạt các loại gạch

Để vừa đẹp vừa tiết kiệm, gia chủ có thể áp dụng cách ốp gạch theo mảng nhấn. Thay vì ốp toàn bộ mặt tiền bằng gạch cao cấp, chỉ cần sử dụng ở các vị trí như cột nhà, ban công, tầng trệt hoặc khu vực cửa chính.

Những mảng tường còn lại có thể sơn ngoại thất chất lượng tốt để giảm chi phí mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Chọn đơn vị thi công uy tín

Gạch dù tốt nhưng thi công không đúng kỹ thuật cũng sẽ ảnh hưởng đến độ bền và vẻ đẹp của mặt tiền.

Gia chủ nên chọn đội ngũ thi công có kinh nghiệm, sử dụng keo dán gạch và phụ kiện phù hợp để hạn chế bong tróc, nứt vỡ. Thi công đúng ngay từ đầu chính là cách tiết kiệm hiệu quả nhất.