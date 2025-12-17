Link xem trực tiếp tuyển nữ Việt Nam vs Philippines, chung kết SEA Games hôm nay

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Philippines trong trận chung kết SEA Games 33. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt". Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu Việt Nam vs Philippines.

Trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19h30 hôm nay 17/12 trên sân vận động Chonburi (tỉnh Chonburi, Thái Lan).

Việt Nam, Philippines vào chung kết thế nào?

Đội tuyển nữ Việt Nam là đương kim vô địch, giữ huy chương vàng SEA Games liên tục từ năm 2017 đến nay. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Philippines có đại diện góp mặt trong trận chung kết của môn bóng đá tại đại hội thể thao Đông Nam Á.

Đội tuyển nữ Việt Nam từng thua Philippines ở vòng bảng.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và học trò trải qua hành trình có thể coi là suôn sẻ. Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu 4 trận, giành 3 chiến thắng. Thất bại duy nhất của Phạm Hải Yến và đồng đội chính là cuộc đối đầu với Philippines ở vòng bảng.

Khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam kiểm soát trận đấu và vô hiệu hóa được các ngôi sao nhập tịch của đối thủ. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung tạo ra không ít cơ hội nhưng không chuyền hóa được thành bàn thắng. Thế rồi, trong thời gian bù giờ, đối thủ thực hiện pha tấn công nguy hiểm duy nhất và ghi bàn.

Ngoài trận thua mang tính "tai nạn" trước Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam chơi tốt ở 3 trận còn lại. Trong đó, trận thắng Myanmar trong tình thế làm chủ hoàn toàn trận đấu cho thấy đẳng cấp của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Philippines từng đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng. Dù vậy, họ cũng không có thành tích bất bại khi thua Myanmar ngay ở trận ra quân. Ở bán kết, Philippines cũng vất vả hơn so với đội tuyển Việt Nam do phải thi đấu đến loạt luân lưu mới giành được chiến thắng.

Chất lượng kỹ thuật, chiến thuật của Philippines không thuộc hàng xuất sắc so với mặt bằng Đông Nam Á. Tuy nhiên, thể hình và khả năng tranh cháp, chơi bóng bổng của đội bóng này đánh trực tiếp vào điểm yếu của đội tuyển nữ Việt Nam. Do đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải rất cảnh giác để tránh lặp lại sai lầm như ở vòng bảng.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp lại Philippines ở chung kết.

Dự đoán Việt Nam vs Philippines

Đội tuyển nữ Việt Nam có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ trận thua Philippines ở vòng bảng. Nhiều khả năng HLV Mai Đức Chung sẽ chọn cách nhập cuộc thận trọng hơn, kiểm soát bóng và làm chủ nhịp độ trận đấu để tránh các pha dồn ép của đối thủ.

Bộ khung đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không có nhiều thay đổi. Huỳnh Như tiếp tục đóng vai trò dự bị khi Hải Yến, Bích Thùy rất ăn ý và có hiệu suất ghi bàn ổn định. Trần Hải Linh có thể được kéo xuống trung vệ.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-1 Philippines.