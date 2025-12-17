Đội hình dự kiến tuyển nữ Việt Nam vs Philippines: Kỳ vọng Bích Thùy, Hải Yến

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam gặp lại Philippines ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33. Sau khi thua đối thủ này ở vòng bảng, huấn luyện viên Mai Đức Chung cần đưa ra những lựa chọn và quyết định chuẩn xác hơn nữa để không lặp lại sai lầm.

Đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều xáo trộn ở trận bán kết với Indonesia. Việc gặp đối thủ yếu giúp huấn luyện viên Mai Đức Chung thoải mái điều chỉnh nhân sự để giữ sức cho các trụ cột hướng đến trận chung kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines ở vòng bảng.

Ở trận đấu với Philippines, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Mỹ Anh nhiều khả năng sẽ trở lại danh sách dự bị. Trần Thị Hải Linh, Trần Thị Duyên và Nguyễn Thị Thanh Nhã là những lựa chọn được ưu tiên và đang có phong độ tốt tại SEA Games 33.

HLV Mai Đức Chung có lẽ không cần thay đổi nhiều so với trận đấu với chính Philippines ở vòng bảng, khi đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-1. Về thế trận, đội tuyển nữ Việt Nam chơi tốt và chỉ thua vì một khoảnh khắc bóng bổng ở cuối trận.

Đội tuyển Việt Nam rất cần các tiền đạo Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Bích Thùy hay những cầu thủ có khả năng gây đột biến như Thanh Nhã, Thái Thị Thảo duy trì phong độ và tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ không ghi bàn ở một trong 3 trận đã qua, chính là cuộc đối đầu với Philippines.

Đội hình dự kiến của đội tuyển nữ Việt Nam

Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh;

Hậu vệ: Trần Thị Duyên, Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Thanh Nhã;

Tiền vệ: Thái Thị Thảo, Ngân Thị Vạn Sự, Trần Hải Linh;

Tiền đạo: Nguyễn Thị Bích Thùy, Phạm Hải Yến.

Trận đấu chung kết SEA Games 33 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19h30 hôm nay 17/12.