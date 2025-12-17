Doanh nghiệp bất động sản phía Nam ‘bung hàng’ dịp cuối năm

Rầm rộ bung hàng
Mới đây, Công ty CP Mai Bá Hương đã tổ chức lễ ra quân dự án Dragon Eden có quy mô gần 147 ha, quy hoạch 5 phân khu với hơn 5.000 sản phẩm. Dự án này nằm tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh (huyện Bến Lức, Long An cũ). Đây là dự án hiếm hoi trên thị trường khi mở bán đã có sổ hồng cho từng nền. Diện tích các lô đất từ 90 - 110 - 160 m², giá bán dự kiến chỉ từ 26 triệu đồng/m².
Solia Group cũng vừa triển khai lễ ra quân dự án The Solia tại TP.HCM. Dự án này tọa lạc tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ). The Solia có quy mô hơn 20 ha với hơn 1.000 sản phẩm đất nền, nhà thấp tầng và shophouse. 100% nền tại dự án đã có sổ hồng với giá bán từ 25 – 30 triệu đồng.
Tập đoàn Bcons cũng đang giới thiệu ra thị trường dự án Bcons Center City có quy mô 5 tòa tháp cao từ 36-39 tầng tại phường Đông Hòa, TP.HCM. Dự kiến, dự án sẽ bàn giao vào quý 4/2027 và cung cấp khoảng 1.940 căn hộ ở, cùng 2 tháp mặt bằng văn phòng, căn hộ dịch vụ. Dự án này có giá dự kiến khoảng 55 triệu đồng/m².
An Gia Group cũng triển khai kinh doanh dự án The Gió Reverside tọa lạc tại phường Đông Hòa, TP.HCM trong dịp cuối năm nay. Dự án có quy mô 2 tháp cao 40 tầng, cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 căn hộ. Dự kiến, dự án sẽ bàn giao vào cuối năm 2027. Giá bán khoảng hơn 43 triệu đồng/m².
Công ty TT Capital cũng vừa tung ra thị trường dự án TT Avio tại phường Dĩ An, TP.HCM. Dự án có diện tích gần 16.000 m2 với quy mô 2 tòa tháp cao 30 và 37 tầng. Dự án này có giá bán khoảng 34 - 35 triệu đồng/m².
Thanh khoản khởi sắc nhờ giá “bình dân"
Ông Huỳnh Ngọc Châu, Giám đốc điều hành Công ty CP Mai Bá Hương cho biết, khi giá nhà ở khu vực trung tâm TP.HCM đã đạt mức cả trăm triệu đồng/m² khiến người dân có nhu cầu ở thực khó tiếp cận thì họ sẽ tìm đến những bất động sản có giá "bình dân" hơn ở khu vực vùng ven.
Theo ông Châu, trước đây, khu Tây TP.HCM ít được nhà đầu tư và người dân quan tâm vì hạ tầng giao thông chậm phát triển. Tuy nhiên, thời gian qua, khu Tây liên tục có những dự án hạ tầng lớn được triển khai. Điển hình như đường Vành đai 3 sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 tới, đường Vành đai 4 cũng đang triển khai.
Bên cạnh đó là việc mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài 100km nối TP.HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ cũng là lực đẩy mạnh mẽ cho bất động sản khu Tây TP.HCM.
“Khi các dự án hạ tầng trọng điểm được đầu tư thì rất nhiều các doanh nghiệp lớn đã đổ bộ về khu Tây như Vingroup, EcoPark, T&T Group, Nam Long, Phú Mỹ Hưng”, ông Châu nói.
Cũng theo ông Châu, khu Tây TP.HCM có một lợi thế rất lớn khi cạnh tranh trên thị trường, đó chính là giá bán. Cụ thể, khi giá bán của các khu vực vùng ven khác ở TP.HCM đã tiệm cận 40 - 50 triệu đồng/m² thì khu Tây vẫn có giá từ 25 - 30 triệu đồng/m2. Đây là lợi thế cạnh tranh rất đáng kể trong dịp cuối năm này.
Ông Châu chia sẻ, thanh khoản tại dự án Dragon Eden của công ty ông đã có nhiều tín hiệu khởi sắc với lượng khách giữ chỗ lớn. Trong đó, hơn 60% là khách đến từ TP.HCM, hơn 30% đến từ các tỉnh phía Bắc.
Đại diện Tập đoàn Bcons cho biết, trong quý 3 và quý 4/2025, lượng khách hàng quan tâm đến bất động sản khu Đông TP.HCM tăng mạnh. Các dự án có giá bình dân hết hàng rất nhanh.
Theo đại diện của Bcons, người dân chủ yếu có nhu cầu mua nhà để an cư và đầu tư tích lũy tài sản. Chính vì vậy, xu hướng lựa chọn sản phẩm ở những khu vực có tiềm năng tăng trưởng về giá trị, cũng như khả năng khai thác căn hộ từ hoạt động cho thuê luôn được chú trọng hàng đầu
“Phân khúc sản phẩm có giá thành dưới 3 tỷ đồng luôn được quan tâm nhất hiện nay. Ngoài giá thành sản phẩm dễ tiếp cận thì những dự án có vị trí giao thông thuận tiện cũng là tiêu chí quan trọng hàng đều để người dân chọn mua bất động sản”, đại diện Bcons nói.
Cũng theo đại diện doanh nghiệp, khu vực vùng ven TP.HCM sẽ tiếp tục là xu hướng lựa chọn an cư của người dân trong thời gian tới nhờ hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, chuỗi tiện ích dân sinh được phát triển đầy đủ.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực vùng ven TP.HCM và Tây Ninh (Long An cũ) đang là những khu vực được nhiều ông lớn trong ngành bất động sản đầu tư mạnh mẽ. Điển hình như Vingroup, Nam Long, EcoPark, T&T Group... với quy mô các dự án đều rộng hàng trăm hecta.
Ông Đinh Minh Tuấn, chuyên gia bất động sản của PropertyGuru cho biết, cuối năm là thời điểm lý tưởng để các doanh nghiệp bất động sản “bung hàng” kinh doanh để tăng doanh thu và lợi nhuận.
Theo nghiên cứu của PropertyGuru, thị trường bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận đã có sự bùng nổ về các dự án chung cư dọc theo các tuyến đường vành đai. Sau 10 năm, số dự án chung cư đã tăng hơn 3,2 lần so với trước, từ 324 dự án (năm 2015) lên 1.050 dự án (năm 2025).
Ông Tuấn nhận định, chung cư vẫn là loại hình được người dân ở phía Nam quan tâm nhất. Khu vực vùng ven TP.HCM (Bình Dương cũ), có giá chung cư tăng từ 23% - 48% so với cách đây 1 năm. Khu vực này đang có nguồn cung khoảng 20.000 căn hộ với giá bán từ 40 - 50 triệu đồng/m².
"Hạ tầng liên kết vùng được đầu tư mạnh mẽ đã tiếp sức cho thị trường bất động sản phía Nam hồi phục và tăng trưởng, kéo theo nhu cầu của người dân tăng cao. Chính vì vậy, thanh khoản thị trường bất động sản phía Nam đang có nhiều khởi sắc hơn so với trước”, ông Tuấn nói.
Cũng theo các chuyên gia, nhiều người dân có tâm lý tích góp để cuối năm mua nhà, đón Tết. Chính vì vậy, thị trường bất động sản cuối năm thường sôi động. Bên cạnh việc căn hộ chung cư giá "bình dân" được chào đón mạnh mẽ thì phân khúc đất nền giá phải chăng cũng được nhiều người săn tìm.