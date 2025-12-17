Bứt phá 200 tỷ: Chicilon Digital Media đón ngân sách quảng cáo lớn

(VTC News) -

Mức tăng trưởng này không phải ngẫu nhiên, mà đến từ sự nâng cấp toàn diện về năng lực hệ thống. Trong năm qua, Chicilon Digital Media tập trung vào hai kênh quảng cáo cốt lõi: truyền thông thang máy tòa nhà và mạng lưới NFC tương tác toàn quốc, đồng thời chủ động tối ưu phần sân bay vốn phức tạp và kém hiệu quả, giúp quảng cáo thực sự đạt được “nhìn thấy được – chạm tới được – chuyển hoá được”.

Dynamic NFC đang biến mỗi màn hình quảng cáo trở thành một điểm chạm chuyển đổi hiệu quả cao.

Quảng cáo thang máy là điểm chạm cận cảnh, tần suất cao mà nhóm người tiêu dùng trung – cao cấp tiếp xúc mỗi ngày, luôn là điểm tiếp cận giá trị nhất của không gian đô thị.

Chicilon liên tục tinh lọc điểm đặt kém hiệu quả, nâng cấp toàn bộ lên 4G và thiết bị AI, toàn mạng lưới đạt được giám sát nội dung và báo cáo phát sóng theo thời gian thực, khiến tỷ lệ tiếp cận, chất lượng hiển thị và độ ổn định tăng mạnh. Không chỉ mở rộng quy mô, Chicilon đang nâng cấp để xây dựng “mạng lưới ghi nhớ thương hiệu đô thị" có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam.

Song song đó, Retail BotMedia - Truyền thông bán lẻ thông minh - đang trở thành động cơ tăng trưởng mới của ngành FMCG. Chicilon Digital Media đẩy nhanh lắp đặt ba điểm chạm AI tại WinMart, Co.opmart, BigC, Lotte… gồm màn hình đứng ở lối vào – màn hình treo ở kệ hàng – màn hình thả tại quầy thanh toán, chiếm trọn hành trình quyết định mua hàng.

Tại điểm bán, hình thành 3 lần tác động marketing: nhìn thấy sản phẩm ở cửa vào, bị tác động lựa chọn ở kệ hàng, và được củng cố ghi nhớ khi thanh toán. Trong 2025, nhiều thương hiệu nhờ tận dụng hệ thống bán lẻ của Chicilon dù chưa phủ kín vẫn ghi nhận mức tăng trưởng mạnh ở sản phẩm mới, giúp tăng sức cạnh tranh rõ rệt tại điểm bán.

Retail BotMedia bao phủ chu kỳ mua sắm, tác động hành vi người tiêu dùng tại ba điểm chạm then chốt trong siêu thị.

Tầm nhìn xa hơn, Chicilon đã triển khai 25.000 điểm NFC tại sảnh chờ thang máy toàn quốc. Người dùng chỉ cần đưa điện thoại “chạm nhẹ” để nhận voucher, nhận lì xì, vào gian hàng online, tham gia sự kiện hoặc đăng ký thành viên. NFC giúp quảng cáo từ “hiển thị” bước sang “hành vi thật”, tạo ra mạng lưới tương tác ngoại tuyến lớn nhất Việt Nam, biến truyền thông truyền thống thành “hạ tầng lưu lượng offline”. Đây chính là năng lực mà thương hiệu khao khát, nhưng ngành lại khan hiếm nhất.

Với các thương hiệu đang lập ngân sách 2026, ba câu hỏi cốt lõi luôn giống nhau: Ngân sách hạn chế làm sao đạt tối đa tiếp cận? Sản phẩm mới làm sao bùng nổ nhanh nhất? Làm sao thật sự tạo ra doanh số? Câu trả lời đều có trong ba cảnh cốt lõi của Chicilon: truyền thông thang máy – truyền thông bán lẻ thông minh – NFC.

Thang máy: xây dựng tâm trí thương hiệu

Siêu thị: kích thích mua hàng

NFC: chuyển hoá hành vi và thu thập dữ liệu

Từ đó, quảng cáo không còn là “phát xong là hết” mà trở thành “phát ra là thấy kết quả”. Logic ngân sách 2026 cũng đang chuyển từ “mua kênh” sang “mua điểm chạm thật”, từ “phơi bày” sang “tăng trưởng”, từ “chi tiêu” sang “ROI tối ưu”.

Đây cũng là lý do ngày càng nhiều thương hiệu ngay từ Q4/2025 đã khóa trước các điểm vàng Q1–Q3/2026 của Chicilon Digital Media. Rất đơn giản: Truyền thông chất lượng đang trở nên khan hiếm, và thương hiệu sẵn sàng trả tiền cho hiệu quả chắc chắn.

Chicilon Digital Media trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều thương hiệu, với khả năng bao phủ đời sống sâu rộng.

Khi quy định DOOH của Việt Nam nâng cấp, xu hướng gắn kết "brand + performance", ngành quảng cáo đang bước vào chu kỳ cạnh tranh mới: Nền tảng nào tiếp cận được người dùng thật – tác động được hành vi thật – tạo được chuyển đổi thật sẽ là chiến trường ngân sách chủ lực. Mạng lưới “Thang máy × Siêu thị × NFC” của Chicilon trùng khớp chính xác với tuyến đường hành vi hằng ngày của người tiêu dùng, trở thành ba cảnh mạnh nhất mang lại hiệu quả ổn định và bền vững.

Vì vậy, khi thương hiệu lập ngân sách 2026, một nhận thức chung đang hình thành: Ngân sách quảng cáo không phải chi nhiều, mà là chi đúng; không phải chọn nhiều kênh, mà là chọn kênh mang lại tăng trưởng thật.

Chicilon Digital Media đang trở thành cửa ngõ tăng trưởng hàng đầu, điểm chạm hang đầu và lựa chọn hàng đầu của thương hiệu tại Việt Nam. Đơn vị không chỉ là một công ty truyền thông, mà là hệ thống cửa ngõ lưu lượng offline của đô thị; không chỉ phát quảng cáo, mà còn đang xây dựng hạ tầng tương lai của ngành quảng cáo Việt Nam. Trong giai đoạn ngành đang tìm lại niềm tin năm 2026, Chicilon Digital Media chắc chắn là lực lượng đáng để đặt cược sớm nhất.