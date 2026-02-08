Cận cảnh cụm linh vật ngựa Thánh Gióng mừng Xuân Bính Ngọ ở Gia Lai

Video: Cụm linh vật mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại Gia Lai trước thềm khai mạc
Ngày 8/2, đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai thông tin, cụm linh vật mừng Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được tỉnh khánh thành và trưng bày tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn vào ngày mai 9/2 (22 tháng Chạp).
Được biết, linh vật chính của cụm linh vật mừng Xuân Bính Ngọ 2026 mang hình tượng Thánh Gióng - Đất võ - Đại ngàn, dũng mãnh, băng xuyên miền biển, đồng bằng đến cao nguyên đại ngàn của tỉnh Gia Lai.
Đến thời điểm hiện tại, linh vật chính "ngựa chiến Thánh Gióng" đang hoàn thành những nét sơn vẽ cuối cùng để trình làng.
Những năm qua, cụm linh vật tại tỉnh Bình Định cũ (nay là Gia Lai) luôn được người dân và du khách xếp hạng nhất, nhì của cả nước. Trong đó, linh vật chính của Gia Lai vẫn luôn là trọng tâm, được người dân, du khách đón chờ.
Theo ghi nhận tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), cụm linh vật mừng Xuân Bính Ngọ 2026 đã hoàn thành khoảng 80%, trong đó chủ yếu là các tiểu cảnh. Các hạng mục còn lại như linh vật chính và các linh vật phụ đang được vận chuyển đến dần để lắp ghép.
Hình tượng linh vật Ngựa Bính Ngọ 2026 được xây dựng hòa quyện giữa truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và vùng đất Gia Lai.
Tại vị trí trung tâm, hình tượng bát mã đối xứng mỗi bên 4 con, được thiết kết với tư thế chuyển động từ hai hướng quy tụ lại với ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại cùng sóng biển. Bên trên với tạo hình cây cầu được thiết kế theo phong cách hiện đại thể hiện sự kết nối hai vùng đất Bình Định - Gia Lai trước đây, nay là tỉnh Gia Lai mới.
Xung quanh cụm linh vật bát mã là những hình tượng voi chiến binh, ngựa lính nghĩa quân Tây Sơn, ché rượu cần, hạt cà phê, cá voi giữa sóng nước, con thuyền vươn khơi hay hình tượng cồng chiêng, đặc trưng của văn hóa Tây Nguyên...
Tất cả cụm linh vật tạo nên hai không gian đối xứng kết hợp với vườn hoa xuân nhiều sắc màu rực rỡ, hứa hẹn sẽ mở ra hành trình khám phá, tìm hiểu các yếu tố lịch sử cho người dân và du khách.
Trước đó, chiều 6/2, giữa phố biển Quy Nhơn cũng diễn ra lễ khánh thành cụm linh vật năm Bính Ngọ 2026 của UBND phường Quy Nhơn - Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026.
Đây cũng là công trình văn hóa trọng điểm mở màn cho chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, tạo điểm nhấn cảnh quan phục vụ Nhân dân và du khách tham quan, đón Tết cổ truyền dân tộc tại phố biển Quy Nhơn.
Điểm nhấn nổi bật là cụm linh vật chính gồm 8 tượng ngựa trong thế phi nước đại, tạo hình khỏe khoắn, mang thông điệp “mã đáo thành công”.
Ngay sau lễ khánh thành, nhiều người dân và du khách đã đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm giữa không gian rực rỡ sắc xuân.