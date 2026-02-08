Cận cảnh cụm linh vật ngựa Thánh Gióng mừng Xuân Bính Ngọ ở Gia Lai

Những năm qua, cụm linh vật tại tỉnh Bình Định cũ (nay là Gia Lai) luôn được người dân và du khách xếp hạng nhất, nhì của cả nước. Trong đó, linh vật chính của Gia Lai vẫn luôn là trọng tâm, được người dân, du khách đón chờ.