Mức phạt cao nhất khi đi xe máy mà không gạt chân chống

(VTC News) -

Tại điểm e, khoản 3 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định như sau: Người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi: Ngồi về một bên điều khiển xe; đứng, nằm trên xe điều khiển xe; thay người lái xe khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.

Như vậy, hành vi không gạt chân chống xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi đang chạy là hành vi bị cấm và sẽ bị xử phạt theo pháp luật.

Nếu hành vi không gạt chân chống xe máy mà gây tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị xử phạt 10-14 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. (Ảnh minh họa).

Căn cứ tại điểm a khoản 9 Điều 7, điểm b khoản 10 và điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP thì mức phạt lỗi không gạt chân chống xe máy khi đang chạy như sau:

- Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy mà gây tai nạn giao thông.

Nếu thuộc các trường hợp sau đây, người vi phạm sẽ không bị xử phạt:

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng

- Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính

- Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính.

Do đó, nếu không thuộc các trường hợp trên, người vi phạm sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168, kể cả với lý do "quên gạt chân chống".