Hôn người uống rượu bia, bị công an kiểm tra có nồng độ cồn phải làm sao?

Theo bác sĩ, lượng cồn trong cơ thể được đào thải qua nước tiểu là chủ yếu, phần còn lại qua mồ hôi và khí thở. Khi một người uống rượu, trong hơi thở và nước bọt của họ sẽ có cồn, đặc biệt là dịch trào ngược từ dạ dày lên miệng có nồng độ cồn tương đối cao.

Do đó, khi hôn một người say rượu trong thời gian tương đối lâu, bạn có thể bị "lây" nồng độ cồn từ họ. Sau khi hôn, khoang miệng của bạn cũng nhiễm lượng cồn từ nước bọt hoặc dịch từ dạ dày trào ngược của người say.

Tuy nhiên, lượng cồn đi vào khoang miệng và đường hô hấp của người hôn có nồng độ thấp và nhanh chóng bị chuyển hóa tại gan, nên không thể gây say.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xế điều khiển xe tham gia giao thông. (Ảnh: Báo Thanh niên).

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, mức phạt thấp nhất đối với người điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là 6 - 8 triệu đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở; cao nhất là 30 - 40 triệu đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/l khí thở.

Mức phạt tương ứng các lỗi vi phạm trên đối với người đi xe máy là 2 - 3 triệu đồng và 8 - 10 triệu đồng.

Trong trường hợp tham gia giao thông sau khi hôn một người uống rượu say mà kiểm tra hơi thở có nồng độ cồn, bạn cần giữ bình tĩnh, giải thích rõ với CSGT rằng mình không uống rượu, bia mà chỉ tiếp xúc với người uống, sau đó đề nghị được súc miệng bằng nước lọc và thực hiện thổi lại sau khoảng 15-30 phút. Nồng độ cồn do "lây" thường rất thấp, chỉ tồn tại trong khoang miệng.

Khi xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn căn cứ vào các biểu hiện của người vi phạm như tình trạng tâm lý, diễn biến hành vi, lời nói, cử chỉ, sắc mặt và qua hơi thở khi nói chuyện để có căn cứ xử lý vi phạm.

Nếu trường hợp chưa rõ ràng qua hơi thở có nồng độ cồn thì có thể yêu cầu cảnh sát giao thông đưa đi xét nghiệm máu tại cơ sở y tế gần nhất sẽ có kết quả chính xác.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng pháp luật Việt Nam hiện áp dụng mức "0 tuyệt đối" khi lái xe, nên bất kể nguồn gốc cồn từ đâu (kể cả do ăn hoa quả hay hôn nhau), nếu thiết bị đo ghi nhận nồng độ vượt ngưỡng, bạn vẫn có nguy cơ bị xử phạt. Vì vậy, để tránh rắc rối, tốt nhất nên vệ sinh cá nhân, súc miệng kỹ hoặc đợi một khoảng thời gian ngắn trước khi lái xe sau khi có tiếp xúc thân mật với người vừa uống rượu bia.

Sự khác biệt khi đo nồng độ cồn trong hơi thở và trong máu

Việc đo nồng độ cồn trong máu và trong hơi thở là hai phương pháp thường được sử dụng để kiểm tra mức cồn trong cơ thể của một người sau khi tiêu thụ cồn.

Nồng độ cồn trong máu có thể tăng hoặc giảm dựa trên quá trình trao đổi cồn trong cơ thể. Trong khi đó, nồng độ cồn trong hơi thở thường phản ánh tình trạng tức thời, thay đổi nhanh chóng khi cồn được tiêu hóa và loại bỏ ra khỏi cơ thể.

Nồng độ cồn trong máu được xem là phương pháp đo chính xác hơn để xác định nồng độ cồn thực sự trong cơ thể, thường được sử dụng trong các tình huống pháp lý. Còn nồng độ cồn trong hơi thở có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài như thức ăn, nước uống...

Mức nồng độ cồn tùy thuộc vào mỗi người và cơ địa, giới hạn sức khỏe, khả năng tiếp nhận và đào thải rượu bia khác nhau. Một số người có thể mất tỉnh táo và bị ảnh hưởng đến kỹ năng lái xe ở mức nồng độ cồn thấp hơn so với người khác.

Trong nhiều trường hợp, cơ quan chức năng sử dụng nồng độ cồn trong hơi thở để kiểm tra sự tỉnh táo của người lái xe, sau đó xác định nồng độ cồn trong máu để xác định vi phạm.