Chủ tịch nước và Phu nhân cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo

Sáng 8/2 (ngày 21 tháng Chạp), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội và 100 đại biểu kiều bào tiêu biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn.
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Xuân Quê hương 2026”, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức thường niên. Chương trình góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, luôn đồng hành cùng Tổ quốc. Đồng thời, hoạt động tiếp tục thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội, khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc; lan tỏa niềm tin và khơi dậy khát vọng cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn kiều bào tiêu biểu tại Đền Ngọc Sơn.
Chủ tịch nước và Phu nhân cùng các đại biểu kiều bào tham gia hoạt động thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm.
Chủ tịch nước và Phu nhân tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương.
Chủ tịch nước và Phu nhân cùng các kiều bào tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ.
Trước đó, đoàn kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
100 kiều bào tiêu biểu trở về từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là những gương mặt đại diện nổi bật trên nhiều lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ; thành phần đa dạng: Chính trị gia, lãnh đạo các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nhân, chuyên gia, trí thức, nhà văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.
Đoàn kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP Hà Nội cùng đoàn kiều bào tiêu biểu đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thắp hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Đoàn kiều bào tiêu biểu đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.