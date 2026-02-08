Người dân TP.HCM 'xuyên đêm' check-in Tết

Những ngày gần đây, khu vực trung tâm TP.HCM, đặc biệt là chợ Bến Thành và Công viên văn hóa Phan Đình Phùng, luôn đông đúc, tấp nập người dân, du khách tham quan, chụp ảnh, check-in các biểu tượng của thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, từ chiều tối đến khuya, khu vực quanh chợ Bến Thành – công trình biểu tượng lâu đời của TP.HCM luôn đông người dân, du khách. Sau khi được Công ty Khang Điền phối hợp chỉnh trang, cải tạo cảnh quan, không gian nơi đây trở nên khang trang, hiện đại, tạo điểm nhấn mới cho đô thị, dù trước đó từng gây tranh luận trên mạng xã hội.

Hệ thống chiếu sáng, tiểu cảnh cùng các hạng mục trang trí được đầu tư đồng bộ, làm nổi bật vẻ đẹp khu vực chợ về đêm. Nhờ đó, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách.

Nhiều thời điểm, lượng người đổ về quá đông khiến việc di chuyển gặp khó khăn. Các nhóm khách thường phải xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc tại khu vực biểu tượng trước cổng chợ.

Không kém phần nhộn nhịp, Công viên văn hóa Phan Đình Phùng cũng trở thành điểm check-in “hot” trong thời gian qua. Không gian xanh kết hợp khu trưng bày biểu tượng TP.HCM được bố trí hài hòa, tạo nên khung cảnh vừa hiện đại vừa gần gũi.

Theo ghi nhận, từ khoảng 19h đến khuya, công viên luôn đông người. Nhiều bạn trẻ chọn đến đây vào buổi tối để tránh nắng nóng ban ngày, đồng thời tận dụng hệ thống ánh sáng nghệ thuật để chụp ảnh.

“Buổi tối mát mẻ, không gian đẹp hơn nên gia đình mình thường rủ nhau đi muộn. Ảnh chụp lên cũng lung linh hơn”, chị Minh Thi (ngụ xã Nhà Bè) chia sẻ.

Trong đêm, đội ngũ công nhân Công ty Cây xanh đô thị vẫn miệt mài làm việc, tranh thủ thay mới, chăm sóc và sắp xếp các thảm hoa, bồn cây, góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp phục vụ nhu cầu du Xuân của người dân và du khách.

Việc doanh nghiệp tham gia chỉnh trang, nâng cấp không gian công cộng tại chợ Bến Thành và Công viên trên khu đất số 8 Võ Văn Tần (thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng) đã góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm, đồng thời thúc đẩy hoạt động văn hóa – du lịch của TP.HCM.

Tháng 1/2026, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương chỉnh trang 7 khu vực trung tâm nhằm tạo diện mạo mới đón Tết Bính Ngọ 2026, gồm quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng.

Theo kế hoạch, các hạng mục chỉnh trang dự kiến hoàn thành trước ngày 10/2, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa do doanh nghiệp tài trợ. Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai.