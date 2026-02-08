NSND Trọng Trinh khác lạ trong tạo hình Vua Hùng

(VTC News) -

Bộ phim huyền sử Huyền tình Dạ Trạch gây chú ý không chỉ bởi đề tài hiếm hoi khai thác thời kỳ Văn Lang – Đông Sơn, mà còn với cách tiếp cận mới mẻ, dàn diễn viên gạo cội xen lẫn gương mặt trẻ và những lựa chọn táo bạo về tạo hình nhân vật lịch sử.

NSND Trọng Trinh với tạo hình Vua Hùng.

Xuất hiện tại buổi ra mắt trong tạo hình Vua Hùng gắn bó suốt quá trình quay, NSND Trọng Trinh khiến nhiều người không nhận ra. Nam nghệ sĩ thừa nhận anh “bất ngờ” và “cảm phục” ê kíp làm phim – những người trẻ nhưng có nền tảng kiến thức lịch sử vững vàng và cách kể chuyện rất riêng, không cũ kỹ.

“Thậm chí khi hóa trang xong, soi gương tôi cũng không nhận ra mình, nhưng với diễn viên, hạnh phúc nhất là khi khán giả quên đi con người ngoài đời và chỉ thấy nhân vật trên màn ảnh”, NSND Trọng Trinh chia sẻ. Theo anh, việc dám làm mới hình tượng Vua Hùng thoát khỏi khuôn mẫu quen thuộc là lựa chọn can đảm, có thể gây tranh luận nhưng cần thiết để khơi mở cách nhìn khác về lịch sử.

Nhân vật Vua Hùng trong Huyền tình Dạ Trạch cũng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

GS.TS Vũ Minh Giang đánh giá cao phần phục trang của bộ phim. “Trang phục Vua Hùng khá cầu kỳ, dựa trên các di vật còn lại của thời đại. Hy vọng sau này, những ai dựng kịch hay tạo hình tượng Vua Hùng có thể tham khảo hình ảnh trong phim”, ông nhận xét.

Phim Huyền tình Dạ Trạch kể lại câu chuyện tình nổi tiếng giữa Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung - đặt trong bối cảnh những cộng đồng người Việt cổ thuở hồng hoang đang khai phá, dựng xây và bảo vệ không gian sinh tồn tại đồng bằng Bắc Bộ.

Ở trung tâm của mọi biến động, Huyền tình Dạ Trạch là câu chuyện của hai con người chọn yêu nhau và từ đó, thay đổi cả một cộng đồng. Tình yêu giữa Chử Đồng Tử và Tiên Dung không được sinh ra từ quyền lực hay sự sắp đặt mà từ sự đồng cảm sâu sắc giữa hai tâm hồn tự do, dám vượt qua ranh giới thân phận, định kiến và trật tự cũ.

Phim quy tụ dàn diễn viên đông đảo gồm NSND Trọng Trinh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, NSƯT Chiều Xuân, Xuân Phúc, Thanh Tâm, Hoàng Kim Ngọc, Minh Tiệp, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt…

Giữ nguyên tinh thần cốt lõi của dự án, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm – Giám đốc sản xuất, đồng đạo diễn phim chia sẻ: “Khi xây dựng các dự án phim về lịch sử và văn hóa Việt Nam, chúng tôi mong muốn công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể hình dung một cách trực quan, rõ ràng về những gì cha ông đã tạo dựng, về không gian lịch sử - văn hóa của tổ tiên.

Lịch sử tự thân không hề khô khan, vấn đề nằm ở cách chúng ta kể lại. Với bất cứ người Việt nào, những câu chuyện, những giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc vẫn luôn là niềm tự hào sâu sắc, bền vững và có sức lay động lớn hơn bất kỳ hình tượng nào đến từ bên ngoài”.