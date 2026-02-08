Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 8/2/2026 - XSTG 8/2

XSTG 8/2. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 8/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 8/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 8/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 8/2/2026 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 8/2/2026

Xem lại KQXS Tiền Giang các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSTG 1/2, kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 1/2/2026

XSTG 1/2, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 1/2/2026.

- XSTG 25/1/2026

XSTG 25/1, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 25/1/2026.

- XSTG 18/1/2026

XSTG 18/1, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 18/1/2026.

- XSTG 11/1/2026

XSTG 11/1, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 11/1/2026.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không được lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả tiền thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày tính từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có 3 đài là Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm 3 đài là Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm 3 đài là Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm 3 đài là Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm 3 đài là Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm 4 đài là Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm 3 đài là Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 8/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.