Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 18/1/2026 - XSTG 18/1

XSTG 18/1. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 18/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 18/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá thời hạn quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng trúng thưởng. Nếu xảy ra tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- Thứ Ba: Đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: Đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang mở thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An mở thưởng.

- Chủ nhật: Do 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 18/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.