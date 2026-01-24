Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 25/1/2026 - XSTG 25/1

XSTG 25/1. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 25/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 25/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 25/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 25/1/2026 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 25/1/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không được nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng từ người trúng thưởng. Nếu có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ được kéo dài cho đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai có đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt sẽ mở thưởng.

