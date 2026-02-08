Cảnh sát đột kích quán bar ở trung tâm TP.HCM

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM đang tạm giữ nhiều người để sàng lọc, xử lý vì có liên quan đến vụ việc tại quán bar Aplus (phường Cầu Ông Lãnh).

Lực lượng công an kiểm tra quán bar Aplus lúc rạng sáng nay. (Ảnh: CA)

Nhiều người chơi trong bar Anplus bị bắt.

Trước đó, lúc 1h cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an phường Cầu Ông Lãnh bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với quán bar Aplus.

Tại thời điểm kiểm tra, quán bar có hơn 500 người đang vui chơi nhảy múa trong âm thanh vũ trường sôi động và không khí đặc mùi thuốc lá, rượu, bia.

Lực lượng cảnh sát đã chốt chặn các cửa ra vào, tiến hành kiểm tra từng người có mặt bên trong quán bar.

Qua xét nghiệm nhanh, cơ quan chức năng xác định có 17 trường hợp dương tính với chất ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng công an phát hiện 2 trường hợp nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an cũng đã lập biên bản ghi nhận một số lỗi vi phạm hành chính đối với cơ sở quán bar Aplus.

Những người liên quan bị đưa về trụ sở công an để phục vụ điều tra. (Ảnh: CA)

Công an TP.HCM cho biết đang thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026.

Các đơn vị, các địa phương sẽ tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là liên quan đến tệ nạn ma túy.