Cập nhật phản ứng quốc tế khi Mỹ – Israel leo thang tấn công Iran

(VTC News) -

Chiến dịch của Mỹ-Israel nhắm vào Iran bất ngờ diễn ra hôm 28/2, gây nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng và người. Hôm 1/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với tờ Daily Mail rằng chiến dịch tấn công Iran "đang diễn ra theo đúng kế hoạch" và sẽ tiếp tục trong nhiều ngày nữa.

“Chúng tôi dự tính sẽ mất khoảng 4 tuần. Nó luôn được coi là một quy trình 4 tuần. Vì vậy, với sức mạnh hiện tại của đất nước, đây là một quốc gia rộng lớn, nên sẽ mất 4 tuần hoặc ít hơn", ông Trump nói.

Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York.

Trong tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải, IRGC cho biết: “Tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln đã bị bắn trúng bởi bốn tên lửa đạn đạo”. Lực lượng này đồng thời cảnh báo “đất liền và biển cả sẽ ngày càng trở thành nghĩa địa của những kẻ xâm lược khủng bố”.

Nhắc đến 3 trường hợp tử vong của quân nhân Mỹ được công bố trước đó, Tổng thống Trump tin cả nước đang thương tiếc sự mất mát này. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công tàu USS Abraham Lincoln bằng bốn tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, hàng chục người được cho là đã thiệt mạng tại Iran do các cuộc không kích.

Sau các đợt không kích đầu tiên, theo tạp chí The Atlantic, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các lãnh đạo mới của Iran bày tỏ mong muốn đàm phán và ông đã đồng ý tiến hành đối thoại.

Tuy nhiên, thông tin xác nhận sau đó về cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã đẩy căng thẳng lên một mức mới. Ông Qalibaf, quan chức cấp cao nhất của Iran xuất hiện công khai kể từ khi các cuộc không kích bắt đầu hôm 28/2, tuyên bố Washington và Tel Aviv đã “vượt qua lằn ranh đỏ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/3 cảnh báo Iran không được mở rộng các đợt tấn công, đồng thời viết trên mạng xã hội rằng lực lượng Mỹ sẽ đáp trả “bằng một sức mạnh chưa từng có trong lịch sử”.

Trong bối cảnh đó, thế giới kêu gọi kiềm chế và đối thoại. Tổng thống Nga Vladimir Putin triệu tập họp khẩn Hội đồng An ninh Nga để bàn về Iran, lên án không kích Mỹ - Israel và kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng bằng ngoại giao.

Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga để bàn về diễn biến mới tại Iran.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nội dung thảo luận tập trung vào tình hình leo thang liên quan đến Iran sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi việc tiêu diệt lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei là “vụ ám sát tàn nhẫn”, vi phạm luật quốc tế. Ông Putin đồng thời khẳng định ông Khamenei sẽ được người dân Nga ghi nhớ như một “chính khách kiệt xuất”.

Các cuộc tấn công diễn ra trong quá trình hai bên đàm phán. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trong chương trình “Face the Nation” của CBS ngày 27/2, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi nói rằng các bên đã vượt qua những trở ngại chính trong vòng đàm phán gần đây nhất giữa Mỹ và Iran. “Một thỏa thuận hòa bình đang ở trong tầm tay nếu chúng ta tạo không gian cần thiết cho ngoại giao”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, với việc lãnh tụ tối cao thiệt mạng, Iran cho biết "lằn ranh đỏ" đã bị vượt qua. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng việc này là “một tuyên chiến chống lại người Hồi giáo, đặc biệt là cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite trên toàn thế giới”.

“Iran coi việc tìm kiếm công lý và trả đũa những kẻ phải chịu trách nhiệm cho tội ác lịch sử này, cả những người trực tiếp thực hiện lẫn những người ra lệnh, là nghĩa vụ và quyền chính đáng của mình, và chúng tôi sẽ theo đuổi trách nhiệm đó với quyết tâm cao nhất”, ông Pezeshkian tuyên bố.

Bên cạnh đó, sau các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở quân sự và lãnh đạo Iran, nhiều lực lượng đồng minh trong "Trục kháng chiến" tại Trung Đông tuyên bố sẵn sàng phản công.