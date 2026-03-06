+
Giải mã sức mạnh 'siêu vượt âm' của tên lửa Fattah-2
(VTC News) -
Chỉ mất chưa đầy 12 phút để bay từ Tehran đến Tel Aviv, dòng tên lửa Fattah của Iran đang khiến các hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất phải "nghẹt thở".
Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Tử vi tuổi Mậu Dần 1998 năm 2026 nữ mạng
07:30 06/03/2026
Chuyện bốn phương
Danh sách nhóm có nguy cơ rối loạn tâm thần được đề xuất đưa vào diện giám sát
07:29 06/03/2026
Tin tức
Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh cả nước
07:18 06/03/2026
Tin tức - Sự kiện
Toàn cảnh công trường đào hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội
07:08 06/03/2026
Tin nóng
Từ tiếng Việt nào có 100 dấu hỏi?
07:01 06/03/2026
Hỏi - Đáp
Doanh nghiệp xuất khẩu căng mình ứng phó rủi ro từ chiến sự Trung Đông
07:01 06/03/2026
Đầu Tư
Người con nuôi giỏi giang nhưng bạc mệnh của Gia Cát Lượng
07:00 06/03/2026
Chuyện bốn phương
Giải mã sức mạnh 'siêu vượt âm' của tên lửa Fattah-2
07:00 06/03/2026
VTC NEWS TV
Tên lửa Patriot Mỹ bị UAV Iran đánh lừa thế nào?
06:46 06/03/2026
Quân sự
Ăn đậu bắp mỗi ngày có giúp giảm mỡ máu?
06:35 06/03/2026
Dinh dưỡng
Tiết Xuân phân 2026 bắt đầu từ ngày nào?
06:25 06/03/2026
Chuyện bốn phương
Giá xăng dầu hôm nay 6/3: Tiếp tục tăng mạnh
06:23 06/03/2026
Thị trường
Giá vàng hôm nay 6/3: Cắm đầu giảm
06:20 06/03/2026
Tin giá vàng
Những mẫu hàng rào gạch bông gió ấn tượng nhất
06:09 06/03/2026
Bất động sản
Tái đấu cao thủ Nhật tranh đai vô địch, ‘người sắt’ Muay Thái kiếm 16,5 tỷ đồng
06:05 06/03/2026
Võ Thuật
Dự báo thời tiết ngày 6/3: Miền Bắc tăng nhiệt, miền Trung và Nam có mưa lớn
04:25 06/03/2026
Thời tiết
Đóng cửa quán bún riêu Hà Nội bị du khách chê trên MXH Trung Quốc
23:18 05/03/2026
Tin nóng
Britney Spears bị bắt
23:17 05/03/2026
Sao thế giới
Oppo Find X9 Ultra ra mắt toàn cầu, nâng tầm nhiếp ảnh di động
22:24 05/03/2026
Sản phẩm
NATO không kích hoạt phòng thủ chung sau vụ 'tên lửa Iran bay tới Thổ Nhĩ Kỳ'
22:09 05/03/2026
Thời sự quốc tế
Bắt nhóm cán bộ ngân hàng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hải Phòng
22:06 05/03/2026
Bản tin 113
Tổng Bí thư: Trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật, không để tạo ra tâm lý an toàn là trên hết
21:37 05/03/2026
Chính trị
Một vé trúng số độc đắc gần 115 tỷ đồng
21:14 05/03/2026
Thị trường
Iran tuyên bố bắn hạ tiêm kích Mỹ, Israel diệt chỉ huy Hamas tại Tripoli
21:06 05/03/2026
Thời sự quốc tế
Khoảnh khắc xúc động: Gen Z chia tay gia đình, lên đường làm nghĩa vụ
21:05 05/03/2026
VTC NEWS TV
Concert 'Anh trai say hi' ở Hà Nội dời lịch sát ngày diễn
20:15 05/03/2026
Ca Nhạc
Thủ đoạn né thuế của Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Hạ Long doanh thu nghìn tỷ
20:10 05/03/2026
Bản tin 113
Công an TP.HCM bắt người đàn ông Hàn Quốc trốn truy nã quốc tế
20:09 05/03/2026
Bản tin 113
Loạt ảnh 'trai quê' thời chưa nổi tiếng của Mai Tài Phến gây sốt
20:07 05/03/2026
Sao Việt
Tòa xử xong vụ Malaysia gian lận nhập tịch, tuyển Việt Nam lập tức hưởng lợi
19:43 05/03/2026
Hậu trường