Có thể dùng bộ sạc điện thoại để sạc pin cho laptop?

(VTC News) -

USB Type-C, hay còn gọi là USB-C, là tiêu chuẩn kết nối USB tiên tiến, đánh dấu tiến bộ lớn so với các chuẩn trước đây như USB-A, USB-B và USB 2.0. Nó có khả năng truyền tải điện năng lên đến 100W, cho phép sạc nhanh và cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị khác nhau.

Hiện nay, USB-C đang được dùng phổ biến để sạc và truyền dữ liệu giữa các thiết bị, bao gồm cả điện thoại và máy tính xách tay (laptop.) Tuy nhiên, có một số khác biệt cơ bản giữa bộ sạc USB-C của điện thoại và laptop.

Cổng sạc USB-C có trên cả thiết bị điện thoại và máy tính xách tay.

Có ý kiến cho rằng vẫn có thể sử dụng bộ sạc điện thoại để sạc laptop, miễn là bộ sạc đó có cổng USB-C và đáp ứng yêu cầu về nguồn điện của laptop. Tuy nhiên, công suất của bộ sạc điện thoại ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ và chức năng sạc của máy tính xách tay.

Thông thường, bộ sạc điện thoại có công suất thấp hơn so với bộ sạc laptop. Nếu công suất quá thấp, laptop của bạn có thể không sạc được hoặc có thể sạc với tốc độ chậm hơn đáng kể so với bộ sạc gốc. Sạc trong khi sử dụng laptop cũng có thể gặp khó khăn trong những trường hợp như vậy.

Bộ sạc USB-C dành cho laptop thông thường có thể cung cấp năng lượng lên tới 60W, 90W hoặc thậm chí 100W. Bộ sạc điện thoại thường có công suất thấp hơn, thường cung cấp năng lượng khoảng 18W đến 25W.

Bộ sạc laptop có xu hướng cồng kềnh hơn do công suất điện cao hơn. Chúng thường đi kèm với cục nguồn riêng và dây cáp có thể tháo rời. Ngược lại, bộ sạc điện thoại nhỏ gọn và di động, thường được thiết kế dưới dạng một bộ phận duy nhất cắm trực tiếp vào ổ cắm trên tường.

Ngoài ra, không phải tất cả laptop đều có cổng sạc USB-C và ngay cả khi máy tính xách tay của bạn có cổng USB-C, nó có thể không hỗ trợ sạc qua cổng đó.

Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc thông số kỹ thuật sản phẩm của laptop để xác minh xem sạc USB-C có được hỗ trợ hay không. Ngoài ra, laptop thường có những yêu cầu cụ thể về nguồn điện cần được đáp ứng để sạc an toàn và hiệu quả.

Điều quan trọng là phải xác minh rằng bộ sạc điện thoại của bạn phù hợp với các yêu cầu này để ngăn chặn mọi hư hỏng cho thiết bị hoặc giảm hiệu quả sạc.