Công nghệ 20/9: Máy bay không người lái vận chuyển nông sản xuyên thành phố

(VTC News) -

Máy bay không người lái vận chuyển nông sản xuyên thành phố

Một chiếc máy bay điện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) do Trung Quốc phát triển đã thực hiện thành công chuyến bay vận chuyển hàng hóa liên tỉnh đầu tiên vào hôm thứ Tư vừa qua, mang theo nước ép việt quất và bưu kiện của SF Express đến thành phố Hefei.

Chiếc máy bay mang tên CarryAll V2000CG, nặng 2 tấn, do công ty AutoFlight ở Thượng Hải chế tạo. Đây là eVTOL đầu tiên trên thế giới thuộc phân khúc tấn được cấp phép vận hành thương mại bởi Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc. Chuyến bay kéo dài 1 giờ, xuất phát từ công viên công nghiệp việt quất ở huyện Huaining (tỉnh Anqing) và hạ cánh tại trung tâm logistics nông sản Zhougudui ở Hefei.

Chiếc eVTOL hạng 2 tấn chở 200 kg nước ép việt quất và bưu kiện SF Express. (Nguồn: Chinadaily)

Đây là lần đầu tiên trên thế giới, nông sản được vận chuyển liên tỉnh bằng eVTOL không người lái ở độ cao thấp. Phương thức này giúp tăng hiệu suất vận chuyển lên 50% so với đường bộ truyền thống, cho phép giao hàng nhanh và trực tiếp từ vùng nông thôn đến trung tâm phân phối.

Huaining là vùng trồng việt quất lớn nhất cấp huyện ở khu vực đồng bằng sông Dương Tử, trong khi chợ Zhougudui là trung tâm bán buôn nông sản lớn tại Hefei. Chuyến bay thành công đã mở ra tuyến logistics hàng không chính giữa hai thành phố và các huyện lân cận.

Theo đơn vị vận hành, chuyến bay không chỉ là minh chứng công nghệ mà còn là thử nghiệm quản lý sáng tạo trong vận chuyển hàng hóa không người lái giữa các thành phố ở độ cao thấp.

Nvidia chuẩn bị đầu tư lớn vào xe tự lái

Nvidia đang xem xét khoản đầu tư chiến lược trị giá 500 triệu USD vào Wayve, một startup công nghệ xe tự lái có trụ sở tại Anh. Đây là một phần trong cam kết trị giá 2,6 tỷ USD nhằm thúc đẩy hệ sinh thái AI tại Vương quốc Anh.

Wayve xác nhận đã ký một thư ý định với Nvidia để đánh giá khoản đầu tư này trong vòng gọi vốn Series D sắp tới. Trước đó, Nvidia đã tham gia vòng Series C trị giá 1,05 tỷ USD của Wayve vào tháng 5/2024.

CEO Nvidia Jensen Huang trao món quà đặc biệt cho đội ngũ Wayve. (Nguồn: Getty Images)

Wayve nổi bật với hệ thống lái tự động dựa trên mạng nơ-ron đầu-cuối, không cần bản đồ độ phân giải cao. Phần mềm của họ học cách lái xe từ dữ liệu cảm biến như camera và radar, giúp dễ dàng tích hợp vào các xe hiện có của các hãng sản xuất.

Wayve đã hợp tác với Nvidia từ năm 2018. Nền tảng thế hệ thứ 3 của Wayve hiện sử dụng bộ công cụ Nvidia Drive AGX Thor, cho phép hỗ trợ lái xe “không cần quan sát” và đạt mức tự động hóa cấp độ 4 trên đường phố và cao tốc.

Jensen Huang, CEO của Nvidia, đã trải nghiệm lái thử xe Wayve tại London và gọi startup này là “công ty nghìn tỷ USD tiếp theo”. Ông còn đích thân trao bộ công cụ Thor cho CEO Wayve trong chuyến đi này.

Đại học Oxford mở quyền truy cập miễn phí ChatGPT cho toàn bộ sinh viên

Oxford trở thành trường đại học đầu tiên tại Anh cung cấp quyền truy cập miễn phí vào phiên bản cao cấp của ChatGPT cho toàn bộ sinh viên và giảng viên. Họ sẽ sử dụng phiên bản ChatGPT Edu — được thiết kế riêng cho môi trường giáo dục với các quy định nghiêm ngặt về bảo mật dữ liệu.

Theo bà Anne Trefethen, Phó Hiệu trưởng phụ trách kỹ thuật số, nhiều sinh viên và giảng viên đã sử dụng AI tạo sinh. Trường đang thúc đẩy việc sử dụng công cụ này trong môi trường an toàn, đồng thời cung cấp các khóa đào tạo về đạo đức, tư duy phản biện và ứng dụng có trách nhiệm.

Hơn 32 triệu người đã đến thăm Đại học Oxford vào năm 2024. (Nguồn: iStock)

Oxford sẽ tổ chức các khóa học đặc biệt và tuyển chọn sinh viên làm “AI Ambassadors” để hỗ trợ cộng đồng học thuật trong việc khai thác công nghệ mới này. Mục tiêu là giúp sinh viên phát triển kỹ năng học thuật và năng lực số để thích nghi với thế giới AI.

Từ tháng 3, Oxford đã công bố hợp tác 5 năm với OpenAI, bao gồm tài trợ nghiên cứu, bảo mật cấp doanh nghiệp và các công cụ AI tiên tiến để hỗ trợ giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Một trong những dự án đầu tiên là số hóa kho tư liệu tại Thư viện Bodleian bằng hệ thống AI.

Theo bà Freya Johnston, Phó Hiệu trưởng phụ trách giáo dục, AI không thay thế mô hình giảng dạy trực tiếp đặc trưng của Oxford, mà bổ sung thêm cách thức tương tác mới, giúp sinh viên phát triển tư duy phân tích trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng.