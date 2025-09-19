Công nghệ 19/9: Huawei mở rộng hạ tầng AI, Nvidia bắt tay Intel

(VTC News) -

Huawei ra mắt hạ tầng AI mới giữa lúc Nvidia bị cấm tại Trung Quốc

Logo Huawei trên một tòa nhà tại Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Tại hội nghị Huawei Connect ngày 18/9, Huawei công bố công nghệ kết nối SuperPoD có khả năng liên kết tới 15.000 GPU, bao gồm chip AI Ascend của hãng. Công nghệ này giúp tăng sức mạnh tính toán, cạnh tranh trực tiếp với hạ tầng NVLink của Nvidia.

Thông tin được đưa ra chỉ một ngày sau khi Trung Quốc cấm các công ty nội địa mua phần cứng của Nvidia, bao gồm cả máy chủ RTX Pro 600D dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Huawei đang tận dụng cơ hội để mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực AI khi đối thủ lớn bị loại khỏi cuộc chơi.

Nvidia đầu tư 5 tỷ USD vào Intel, bắt tay phát triển chip AI

Ngày 18/9, Nvidia công bố mua 5 tỷ USD cổ phần của Intel, trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của hãng. Hai bên sẽ hợp tác phát triển nhiều thế hệ sản phẩm cho trung tâm dữ liệu và PC, tích hợp kiến trúc thông qua giao thức NVLink để tăng tốc độ truyền dữ liệu giữa CPU và GPU.

Intel sẽ sản xuất dòng CPU x86 tùy chỉnh cho hạ tầng AI của Nvidia, đồng thời phát triển chip PC tích hợp GPU RTX, gọi là “x86 RTX SoCs”. Thỏa thuận này giúp Intel lấy lại vị thế trong cuộc đua AI sau nhiều năm khó khăn, đồng thời củng cố vị trí dẫn đầu của Nvidia trong ngành bán dẫn.

Google mở miễn phí trợ lý AI Gemini trên Chrome

Trợ lý AI Gemini tích hợp của Google vào trình duyệt. (Nguồn: Google)

Từ ngày 18/9, người dùng Chrome tại Mỹ không cần đăng ký gói AI Pro hay AI Ultra để sử dụng trợ lý Gemini. Chỉ cần cài đặt ngôn ngữ trình duyệt là tiếng Anh, người dùng sẽ thấy biểu tượng “sparkle” để kích hoạt Gemini.

Gemini giờ đây có thể:

So sánh và tóm tắt nội dung từ nhiều tab trình duyệt

Truy cập lịch sử duyệt web để hỗ trợ tìm lại thông tin

Tích hợp sâu với Google Calendar, YouTube và Maps

Hỗ trợ đổi mật khẩu nhanh trên các trang như Coursera, Duolingo, Spotify

Google cũng đang phát triển khả năng “tác vụ tự động” để Gemini có thể thực hiện các nhiệm vụ như mua sắm online thay người dùng.

Taliban mở rộng lệnh cấm internet tại Afghanistan

Ngày 18/9, Taliban tiếp tục siết chặt kiểm soát internet bằng cách ngắt kết nối mạng cáp quang tại nhiều tỉnh như Baghlan, Badakhshan, Kunduz, Nangarhar và Takhar. Lệnh cấm được ban hành nhằm “ngăn chặn sự suy đồi đạo đức”, khiến hàng triệu người dân, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp mất quyền truy cập Wi-Fi. Mạng di động vẫn hoạt động nhưng bị hạn chế.

Tổ chức Hỗ trợ Truyền thông Afghanistan lên án hành động này, cho rằng nó đe dọa quyền tự do thông tin và tự do ngôn luận. Đây là lần đầu tiên Taliban áp dụng lệnh cấm toàn diện kể từ khi lên nắm quyền năm 2021.

Vilnius ra mắt tuyến thuyền điện công cộng đầu tiên ở châu Âu

"Tàu buýt" điện đầu tiên tại Châu Âu. (Nguồn: Euronews)

Thủ đô Vilnius của Lithuania vừa khai trương tuyến thuyền điện Lašiša trên sông Neris, trở thành dịch vụ vận tải công cộng bằng thuyền điện đầu tiên tại châu Âu. Mỗi thuyền chở được 32 hành khách, hoạt động với tốc độ 7,5 km/h và có lượng khí thải CO₂ chỉ từ 11–16g mỗi km/người, thấp hơn nhiều so với xe buýt chạy dầu.

Dù được ca ngợi là bước tiến xanh, một số người dân vẫn hoài nghi về tính hiệu quả khi cho rằng... đi bộ còn nhanh hơn. Thành phố dự kiến mua thêm hai thuyền mới từ Latvia để mở rộng dịch vụ.