Băng qua đường sắt ở Hà Nội, người đi xe máy bị tàu hoả tông tử vong

(VTC News) -

Tối 8/3, một vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại khu vực đường Ngọc Hồi (Hà Nội) khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 cùng ngày, tàu SE19 khi đang chạy qua khu gian Văn Điển - Thường Tín (đoạn qua số nhà 212 phường Hoàng Liệt, Hà Nội) xảy ra va chạm với một xe máy băng ngang qua đường sắt.

Vụ va chạm cũng khiến tàu hoả phải tạm dừng hành trình trong thời gian ngắn để lực lượng chức năng xử lý hiện trường. Thông tin ban đầu, lái tàu cùng hành khách trên tàu không bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn tối 8/3. (Ảnh: H.A.)

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an phường Hoàng Liệt đã nhanh chóng có mặt tại khu vực xảy ra tai nạn.

Các đơn vị phối hợp tổ chức cứu nạn, bảo vệ hiện trường và phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm nhiều trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là hành vi vượt rào chắn, cố tình đi khi tín hiệu đèn đỏ và chuông cảnh báo đang hoạt động. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người điều khiển phương tiện coi thường pháp luật, bất chấp nguy hiểm.

Cách đây hai hôm, tối 6/3, tại Km938+475 thuộc khu gian Hòa Vinh Tây (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), tàu SE8 cũng va chạm với một xe đầu kéo container khi phương tiện này di chuyển qua đường sắt.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cần chắn đường ngang đã hạ hoàn toàn và hệ thống cảnh báo hoạt động tốt. Tuy nhiên, tài xế vẫn cố tình điều khiển phương tiện vượt rào chắn, dẫn đến va chạm với tàu; chiếc container sau đó bị hất văng khỏi khổ giới hạn đường sắt.

Vụ việc khiến tài xế xe đầu kéo bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Trước đó, ngày 25/2, tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Ngọc Hồi (Hà Nội), tàu SE3 khi lưu thông theo hướng Văn Điển - Thường Tín cũng đã xảy ra va chạm với một ô tô tải.

Tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ và một người khác bị thương.