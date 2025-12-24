Tây Ninh: Để người dân không còn nghèo

(VTC News) -

Nhiều năm trước, nông dân nơi đây chỉ quẩn quanh với cây lúa, cây mì hay vạt cao su vốn phụ thuộc hoàn toàn vào giá cả bấp bênh của thị trường. Theo định hướng chuyển đổi cây trồng, những năm qua, ở các khu vực đất ruộng gò trồng lúa kém hiệu quả tại xã Tân Phú, nhiều hộ nông dân chuyển sang xen canh rau màu, cây dược liệu như: kim tiền thảo, trinh nữ hoàng cung…

Gia đình anh Nguyễn Văn Minh (ngụ tại xã Tân Phú) là một trong những hộ đi đầu phong trào trồng cây trinh nữ hoàng cung - “thần dược” giúp nông dân Tây Ninh đổi đời.

Anh Minh cho biết, với vốn đầu tư khoảng 100 triệu đồng/ha, cây trinh nữ hoàng cung cho thu nhập cao hơn trồng cao su, lúa mì gấp nhiều lần.

Cây trinh nữ hoàng cung là dược liệu quý, được sử dụng nhiều trong các bài thuốc y học cổ truyền, bào chế ra nhiều loại thuốc hỗ trợ điều trị những chứng bệnh nan y. Trên thị trường, sản phẩm lá khô từ cây trinh nữ hoàng cung có giá tương đối cao, từ 5.000 - 6.000 đồng/củ.

Là giống cây trồng không kén đất, cách thu hoạch cũng rất đơn giản, chỉ cần cắt lá, trải đều lá ra phơi khô ngay tại ruộng, sau đó thương lái từ nhiều nơi sẽ đến thu mua.

Đánh giá cao mô hình trồng cây thảo dược trinh nữ hoàng cung ở xã Tân Phú, Hội Nông dân xã cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ trồng thảo dược tiếp cận nguồn vốn ưu đãi khi họ có nhu cầu và đủ điều kiện vay theo quy định phía ngân hàng.

Với thời gian thu hoạch chỉ sau 35 ngày và cho sản lượng đều mỗi tháng, người trồng có thể đạt thu nhập lên đến 70 triệu đồng/ha/tháng khi cây bước vào giai đoạn cho lá ổn định.

Chuyển đổi cây trồng không chỉ là thay đổi phương thức sản xuất, mà là thay đổi tư duy làm kinh tế, mạnh dạn đầu tư vào những mô hình có giá trị cao.

Tại xã Tân Biên, cây kim tiền thảo cũng đang mở ra hướng sinh kế đầy triển vọng cho người dân. Loại cây thuốc nam này được trồng rộng rãi trên các cánh đồng, mang lại thu nhập cao gấp ba lần so với các loại hoa màu truyền thống. Loài cây thuốc nam này đã được nông dân xã canh tác từ mười năm trước và duy trì đến ngày nay.

Ông Trịnh Văn Lập - một nông dân ngụ ở xã - hiện trồng hơn hai công kim tiền thảo. Ông cho biết, loại cây này cũng dễ canh tác. Khi nào cần trồng, nông dân đem hạt gieo xuống vườn ươm, sau đó nhổ cây con lên, đem ra ruộng cấy như cấy lúa, sau ba tháng là thu hoạch một vụ kim tiền thảo.

Tuy nhiên, loại cây thuốc nam này không nhất thiết phải thu hoạch đúng ngày như những loại hoa màu khác. Nếu gặp mưa bão khắc nghiệt, nhà nông có thể lùi thời gian thu hoạch thêm cả tháng nữa. Sau khi thu hoạch, nhà nông vận chuyển sản phẩm nông nghiệp về nhà phơi khô. Sau đó, thương lái sẽ đến nhà thu mua, chở đi nơi khác chế biến thuốc đông y.

Kim tiền thảo có nhiều ưu điểm: dễ canh tác, chịu hạn tốt, phù hợp với điều kiện đất đai địa phương và có tác dụng hỗ trợ điều trị sỏi thận. Tuy nhiên, đầu ra của sản phẩm vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thương lái, giá cả biến động theo thị trường.

Để khắc phục khó khăn này, ngành nông nghiệp tỉnh đang đẩy mạnh các chương trình cấp mã số vùng trồng, khuyến khích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, kết hợp chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới thông minh, giúp nông dân tiếp cận công nghệ cao, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm dược liệu, hướng đến xuất khẩu trong tương lai.

Hay tại xã Ninh Điền, chị Lê Thị Kim Thúy bắt đầu khởi nghiệp với nghề đan lát các sản phẩm thủ công từ nhựa giả mây. Từ mô hình nhỏ ban đầu, chị dần mở rộng và hỗ trợ hàng trăm phụ nữ ở khu vực biên giới Tây Ninh có việc làm, cải thiện thu nhập và vươn lên thoát nghèo.

Chị kể, năm 2020, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giới thiệu tham gia lớp đào tạo nghề đan lát do một doanh nghiệp từ TP.HCM tổ chức. Nhờ sự khéo léo và nhanh nhẹn, chỉ sau vài buổi học, chị Thúy đã có thể làm ra những sản phẩm đầu tiên và tiếp tục rèn luyện để nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu chất lượng của đơn hàng.

Theo chị Thúy, tại khu vực biên giới rất khó tìm công việc vừa sức, ổn định và linh hoạt về thời gian. Vì vậy, sau khi có thu nhập bền vững, chị đã mở rộng cơ sở, thu hút các chị em trong xóm đến học nghề.

Sau thời gian học việc khoảng năm đến bảy ngày, những chị em đã thành thạo thì mang nguyên liệu, gồm dây nhựa và khung ghế về nhà làm. Chị em chưa biết làm sẽ ở lại nhà chị thêm vài buổi để nghe hướng dẫn, thực hành.

“Tùy vào tay nghề, mỗi người có thể thu nhập từ 80.000 đến 150.000 đồng mỗi ngày”, chị Thuý cho biết.

Năm 2025, tỉnh đã triển khai nhiều nhóm dự án lớn trong chương trình giảm nghèo, tập trung vào:

- Đa dạng hóa sinh kế: Hỗ trợ sản xuất, dịch vụ, du lịch và khởi nghiệp.

- Chuyển giao công nghệ: Đưa khoa học kỹ thuật đến tận các hộ nghèo, cận nghèo

- Các chính sách ưu tiên phụ nữ, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ vậy, người dân không chỉ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi mà còn được hướng dẫn kỹ thuật, đào tạo nghề, từ đó mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành nhiều mô hình sản xuất nhỏ nhưng hiệu quả.

“Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình sinh kế đã triển khai hiệu quả và những mô hình phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện kinh tế của từng địa phương”.

Song song với nỗ lực của địa phương, Viện Nghiên cứu công nghệ sinh học và môi trường (trường Đại học Nông Lâm TP.HCM) đã triển khai mô hình canh tác nông nghiệp tuần hoàn tại phường Long Hoa. Mô hình này hướng tới nâng cao kiến thức nông nghiệp tuần hoàn cho người dân, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm và phát triển sinh kế bền vững.

Gia đình ông Nguyễn Công Khanh là một trong những hộ thụ hưởng từ mô hình. Ông được hỗ trợ 3.000 phôi nấm bào ngư, xây dựng nhà trồng nấm và chuyển giao toàn bộ quy trình kỹ thuật. Chỉ sau hai tháng, những lứa nấm đầu tiên đã cho thu hoạch ổn định.

Hay như gia đình ông Nguyễn Văn Thuộc, được cấp phôi nấm, 50 con gà và trứng giống ruồi lính đen. Mô hình này tận dụng bã nấm bào ngư sau thu hoạch để nuôi ruồi lính đen, sau đó dùng ấu trùng ruồi làm thức ăn cho gà. Chu trình này hoàn toàn không gây ô nhiễm môi trường, ít tốn công chăm sóc, đặc biệt phù hợp với người hạn chế sức lao động như ông Thuộc.

Hành trình giảm nghèo bền vững ở Tây Ninh nằm ở những câu chuyện đổi thay trong từng mái nhà, từng phận người. Với sự đồng hành của các cấp, các ngành, và sự nỗ lực không ngừng của người dân, tỉnh đang đi đúng hướng để hiện thực hóa mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030, góp phần xây dựng một xã hội phát triển, nhân văn và bền vững.