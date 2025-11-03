Động thái mới nhất của ông Trump về việc chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Hôm 2/11, khi được phóng viên có mặt trên chuyên cơ Không Lực Một bay từ Palm Beach, Florida về Washington (Mỹ) đặt câu hỏi liệu ông có đang cân nhắc thỏa thuận bán tên lửa Tomahawk cho Ukraine hay không, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: "Không, nhưng thực ra không hẳn vậy".
Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh thêm, ông có thể thay đổi quyết định và ông không muốn leo thang cuộc xung đột. Theo Reuters, những bình luận mới nhất cho thấy Tổng thống Trump vẫn còn do dự về quyết định chuyển tên lửa cho Ukraine.
Dù Lầu Năm Góc chấp thuận đề xuất cho phép chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, sau khi đánh giá rằng việc này không ảnh hưởng tiêu cực đến kho dự trữ của Mỹ, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Tổng thống Trump.
Liên quan đến kế hoạch này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc cung cấp tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine sẽ không giúp chấm dứt xung đột. Thông tin này được công bố sau khi CNN đưa tin Lầu Năm Góc phê duyệt cho Nhà Trắng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.
"Như tình hình hiện tại và những năm trước đã cho thấy, rõ ràng là việc quân sự hóa và cung cấp vũ khí sẽ không dẫn đến một giải pháp hòa bình. Hơn nữa, những hành động như vậy sẽ đi ngược lại những cam kết trong chiến dịch tranh cử của chính quyền Mỹ hiện tại", bà Zakharova tuyên bố.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nêu rõ và thể hiện lập trường về việc không thể chấp nhận Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine. Bà Zakharova cho hay việc Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine là hành động “không thể chấp nhận” đối với Nga.
Trong khi đó, Ukraine vẫn tiếp tục kêu gọi Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk để thực hiện các cuộc tập kích vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm đến mục tiêu như cơ sở dầu mỏ và năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga. Tomahawk có tầm bắn lên đến 2.500km.
Tên lửa tấn công mặt đất BGM-109 Tomahawk (TLAM) là tên lửa hành trình phóng từ trên không hoặc trên biển. Vũ khí này có thể bay với tốc độ hơn 885 km/h và bay sát mặt đất (từ 30-45 mét) để tránh bị phát hiện. Loại tên lửa này có thể mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm một đầu đạn đơn nặng khoảng 450 kg và một đầu đạn con chứa đầy bom chùm.
Tomahawk được kỳ vọng có thể mở rộng đáng kể tầm bắn và khả năng sát thương của quân đội Ukraine, đồng thời có thể ngăn chặn bước tiến của Nga.
Theo ISW, có "ít nhất 1.945 mục tiêu quân sự Nga có thể nằm trong tầm bắn" của phiên bản Tomahawk tầm xa và ít nhất "1.655 mục tiêu nằm trong tầm bắn" của phiên bản tiêu chuẩn. Do đó, có hơn 3.600 mục tiêu có thể bị quân đội Ukraine sử dụng Tomahawk tiếp cận.
Phiên bản mở rộng của tên lửa hành trình này có tầm bắn chung hơn 1.930 km, trong khi phiên bản tiêu chuẩn có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách khoảng 1.600 km.